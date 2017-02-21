Песков назвал "заслуживающими внимания" планы об ограничении расчётов наличными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что предложение Минэкономразвития об ограничении расчётов наличными "заслуживает внимания". Об этом сообщает "Лента.Ру" .



Песков сказал, что ограничения в оплате наличными помогут снизить теневой сектор экономики. Он подчеркнул, что с такими проблемами сталкиваются все страны мира, и отметил, что Россия принимает участие в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов.