В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
+2 °C
ночью
21 февраля 2017 г. 15:58
75 319 пользователей
за 24 часа на сайте
57.71 -0.24
Курс ММВБ на 21 февраля 2017, 15:00
60.81 -0.71
Курс ММВБ на 21 февраля 2017, 15:00
14.17 +0.1
Курс ЦБ на 22 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Деньги

Песков назвал "заслуживающими внимания" планы об ограничении расчётов наличными

14:21
  441 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что предложение Минэкономразвития об ограничении расчётов наличными "заслуживает внимания". Об этом сообщает "Лента.Ру" .

Песков сказал, что ограничения в оплате наличными помогут снизить теневой сектор экономики. Он подчеркнул, что с такими проблемами сталкиваются все страны мира, и отметил, что Россия принимает участие в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на собственные источники написали, что в Минфине и Минэкономразвития рассматривают несколько способов борьбы с теневой экономикой. В числе предложений есть и ограничения оплаты наличными крупных покупок, таких как автомобили, предметы роскоши и квартиры.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининградской области возбуждено несколько дел по факту незаконной продажи алкоголя в сети "Бутыль"
20 февраля 201718:21
  11258 15
В Калининградской области возбуждено несколько дел по факту незаконной продажи алкоголя в сети "Бутыль"
Калининградка хочет отсудить у "Резиденции королей" 250 тысяч за сломанную на катке руку
Фото горячей новости
15:00
  910 0
В Калининграде 22-летняя девушка выпала из окна второго этажа
Фото горячей новости
12:12
  4303 1
В Калининграде больше не будут устанавливать шумовые полосы
Фото горячей новости
11:12
  3125 4
В ИК-7 заключённого, спрятавшего мобильный в сушильном шкафу, убило током
Фото горячей новости
09:57
  3911 0

Лента новостей

Картинка
Ярошук объяснил ограничение въезда на парковку у дома творчества на ул. Сергеева нехваткой мест
15:54
  33 0
Картинка
Выгодная цена за квадратный метр: "Спецстрой" радует калининградцев эксклюзивным предложением к 23 февраля
15:52
  392
Картинка
"Зима всегда тяжёлая": в приюте для бездомных животных в Калининградской области нечем кормить 115 собак
15:51
  64 0
Картинка
На ул. Черняховского из-за аварии не могут проехать трамваи (фото)
15:51
  63 0

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  2166 9
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  7698 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo