Песков назвал "заслуживающими внимания" планы об ограничении расчётов наличными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что предложение Минэкономразвития об ограничении расчётов наличными "заслуживает внимания". Об этом сообщает
"Лента.Ру" .
Песков сказал, что ограничения в оплате наличными помогут снизить теневой сектор экономики. Он подчеркнул, что с такими проблемами сталкиваются все страны мира, и отметил, что Россия принимает участие в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на собственные источники написали
, что в Минфине и Минэкономразвития рассматривают несколько способов борьбы с теневой экономикой. В числе предложений есть и ограничения оплаты наличными крупных покупок, таких как автомобили, предметы роскоши и квартиры.
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