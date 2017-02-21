В России предложили ограничить расчёты наличными

В России могут ограничить расчёты наличными. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "Ведомости"

По данным издания, сейчас в Минфине и Минэкономразвития рассматривают несколько вариантов борьбы с теневой экономикой. Так, например, чиновники предлагают ограничить оплату наличными покупки квартир, автомобилей и предметов роскоши. Также в министерствах изучают опыт других стран по стимуляции безналичного оборота. В самих ведомствах информацию пока не комментируют.

Сейчас, по данным Центробанка, доля наличных денег в обращении составляет 9% ВВП. В 2012 году Минфин уже предлагал ограничить оплату наличными между гражданами и компаниями. Однако от идеи отказались из-за неподготовленности инфраструктуры.