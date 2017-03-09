"Иногда потребитель платит за жидкость": Роскачество исследовало консервированный горошек

Роскачество завершило исследование консервированного зелёного горошка, который представлен на прилавках страны. Об этом сообщается на сайте организации.



Традиционный ингредиент салатов тестировали по 124 параметрам — рекордному числу показателей качества и безопасности для пищевой продукции. Распространённые потребительские мифы о вреде консервированных овощей, содержании нитратов и ГМО, не подтвердились. Кроме того, опровергнуто мнение о превосходстве импортных товаров над российскими", — констатировали в Роскачестве.

Что исследовали

В исследование вошли образцы 55 торговых марок, произведённые в России, Белоруссии, Венгрии, Германии, Молдавии, Китае и США. Согласно данным экспертов Роскачества, весь зелёный горошек на рынке прошёл испытания на соответствие базовым нормам по безопасности. Исследование Роскачества показало: российский рынок, который ещё 15–20 лет назад был в основном представлен импортным продуктом, успешно импортозамещается. Так, больше половины консервированного горошка — это товары повышенного качества, из которых подавляющее число — российского производства. Более того, вся категория демонстрирует высокий уровень качества.

За последние четыре года мы увеличили производство гороха на 30%, почти в два раза сократив импорт. Сегодня наш горошек покупают в разных странах мира, только в прошлом году Россия отправила на экспорт около 800 тыс. тонн. Безусловно, это подтверждает, что наша продукция качественная и востребованная на рынке", — заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв.

Среди лучших — Bonduelle и Vitaland

До повышенных требований стандарта Роскачества дотянулись 29 марок, из которых 25 заявили о своём российском происхождении: "Валдайский погребок", "Виктория", "Грин Рэй", "Грядка удачи", "Д", "Дядя Ваня", "Лента", "Огородников", "ОКЕЙ", "Перекрёсток", "Принцесса вкуса", "Пятый сезон", "Скатерть-самобранка", "Фрау Марта", "Царь овощ", Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, Global Village, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland, "6 соток".



Марки "Зелёный Великан", Del Monte, Globus (Венгрия) и Stollenwerk, также достигшие показателей повышенного стандарта Роскачества, не могут претендовать на государственный Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.

Пестициды и нитраты — в норме

Считается, что в современном мире вырастить что-либо в промышленных масштабах без применения специальных добавок просто невозможно. Мифы о повсеместном применении пестицидов, антибиотиков, удобрений окружают множество товаров пищевой промышленности. Однако исследование Роскачества показало, что опасения в отношении того, что в горошке содержатся вредные вещества, изрядно преувеличены — ни в одном из образцов не было обнаружено превышения действующих норм ТР ТС по содержанию пестицидов и нитратов.



Товары были исследованы на расширенный список пестицидов, которые не регулируются действующим законодательством (таких больше 70). При этом ни в одном из образцов не оказалось ГМО, консервантов, красителей и сахарозаменителей. Таким образом, можно утверждать, что все самые популярные в России торговые марки зелёного горошка — это исключительно натуральный продукт.

Импортный горошек не уходит с рынка

Интересно, что ещё десять лет назад почти весь зелёный горошек на российском рынке был импортного происхождения. Лучший консервированный горошек Россия закупала из Венгрии, Болгарии и Молдавии. Такое сырьё поставлялось из Канады, где производство сублимированного (то есть подвергнутого специальной вакуумной сушке) гороха развивается в индейских резервациях как мера поддержки коренного населения. В Китае и некоторых других странах этот сублимат восстанавливали, красили и экспортировали уже как обычный горошек. Сегодня подобной технологией могут пользоваться производители консервов, выпускающих товары по техническим условиям (ТУ).