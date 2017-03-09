"Иногда потребитель платит за жидкость": Роскачество исследовало консервированный горошек

Традиционный ингредиент салатов тестировали по 124 параметрам — рекордному числу показателей качества и безопасности для пищевой продукции. Распространённые потребительские мифы о вреде консервированных овощей, содержании нитратов и ГМО, не подтвердились. Кроме того, опровергнуто мнение о превосходстве импортных товаров над российскими", — констатировали в Роскачестве.
Что исследовали
В исследование вошли образцы 55 торговых марок, произведённые в России, Белоруссии, Венгрии, Германии, Молдавии, Китае и США. Согласно данным экспертов Роскачества, весь зелёный горошек на рынке прошёл испытания на соответствие базовым нормам по безопасности. Исследование Роскачества показало: российский рынок, который ещё 15–20 лет назад был в основном представлен импортным продуктом, успешно импортозамещается. Так, больше половины консервированного горошка — это товары повышенного качества, из которых подавляющее число — российского производства. Более того, вся категория демонстрирует высокий уровень качества.
За последние четыре года мы увеличили производство гороха на 30%, почти в два раза сократив импорт. Сегодня наш горошек покупают в разных странах мира, только в прошлом году Россия отправила на экспорт около 800 тыс. тонн. Безусловно, это подтверждает, что наша продукция качественная и востребованная на рынке", — заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв.
Среди лучших — Bonduelle и Vitaland
До повышенных требований стандарта Роскачества дотянулись 29 марок, из которых 25 заявили о своём российском происхождении: "Валдайский погребок", "Виктория", "Грин Рэй", "Грядка удачи", "Д", "Дядя Ваня", "Лента", "Огородников", "ОКЕЙ", "Перекрёсток", "Принцесса вкуса", "Пятый сезон", "Скатерть-самобранка", "Фрау Марта", "Царь овощ", Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, Global Village, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland, "6 соток".
Марки "Зелёный Великан", Del Monte, Globus (Венгрия) и Stollenwerk, также достигшие показателей повышенного стандарта Роскачества, не могут претендовать на государственный Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.
Пестициды и нитраты — в норме
Считается, что в современном мире вырастить что-либо в промышленных масштабах без применения специальных добавок просто невозможно. Мифы о повсеместном применении пестицидов, антибиотиков, удобрений окружают множество товаров пищевой промышленности. Однако исследование Роскачества показало, что опасения в отношении того, что в горошке содержатся вредные вещества, изрядно преувеличены — ни в одном из образцов не было обнаружено превышения действующих норм ТР ТС по содержанию пестицидов и нитратов.
Товары были исследованы на расширенный список пестицидов, которые не регулируются действующим законодательством (таких больше 70). При этом ни в одном из образцов не оказалось ГМО, консервантов, красителей и сахарозаменителей. Таким образом, можно утверждать, что все самые популярные в России торговые марки зелёного горошка — это исключительно натуральный продукт.
Импортный горошек не уходит с рынка
Интересно, что ещё десять лет назад почти весь зелёный горошек на российском рынке был импортного происхождения. Лучший консервированный горошек Россия закупала из Венгрии, Болгарии и Молдавии. Такое сырьё поставлялось из Канады, где производство сублимированного (то есть подвергнутого специальной вакуумной сушке) гороха развивается в индейских резервациях как мера поддержки коренного населения. В Китае и некоторых других странах этот сублимат восстанавливали, красили и экспортировали уже как обычный горошек. Сегодня подобной технологией могут пользоваться производители консервов, выпускающих товары по техническим условиям (ТУ).
Именно ТУ предоставляет предприятию возможность для снижения качества своей продукции, — заявил Роскачеству председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин. — Никто из покупателей обычно не знает и не понимает, что это за ТУ, и точно не пойдёт в лабораторию или суд, чтобы отстаивать своё право на качество из-за двух-трёх банок консервов".
Кроме того, в ходе лабораторных испытаний отмечено несоответствие заявленному ГОСТу образцов "Барко", "Бобович", "Домашние Традиции", "Кормилица", "Новый сезон", "Спело зрело", Goracio, LUTIK по показателю консистенции, которая, согласно государственному стандарту на высший сорт, должна быть мягкой и однородной.
Жидкости больше, чем продукта
Помимо этого, как показали исследования, в ряде случаев потребитель заплатит не за горошек, а за изобилие жидкости. Так, согласно ГОСТу массовая доля гороха от массы нетто всего продукта составляет не менее 60%, однако данному показателю не смог соответствовать образец "Кубаночка". Сравнительно небольшое количество самого гороха выявлено в ещё 11 случаях, однако данные товары сделаны по индивидуальным ТУ, поэтому не вошли в категорию товаров с нарушениями.
Недавно специалисты российской системы качества исследовали шпроты в масле
. Лабораторные испытания коснулись наиболее популярных у россиян торговых марок. В исследование вошли и образцы, произведённые в Калининградской области. Оказалось, что калининградские шпроты превзошли по качеству латвийские аналоги.
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