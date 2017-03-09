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Калининградские депутаты предложили отменить взносы на капремонт для одиноких пенсионеров

11:47
  351 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Депутаты Калининградской областной Думы внесли на рассмотрение в ГД законопроект, в котором предлагается освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт граждан старшего возраста. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

Подпись в документе, адресованном председателю ГД Вячеславу Володину, поставила председатель облдумы Марина Оргеева. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время одинокие пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, получают компенсацию расходов от взносов на капремонт в размере 50%, а достигшие возраста 80 лет — 100%. Т.е. пенсионерам возвращают уже уплаченные средства на основании заявления и документов, в число которых входят и оплаченные квитанции. Калининградские депутаты считают, что для лиц преклонного возраста такая система обременительна.
В целях обеспечения соблюдения одного из основных принципов предоставления государственных и муниципальных услуг — доступности обращения за предоставлением государственных услуг — целесообразно упростить процедуру предоставления мер социальной поддержки лицам преклонного возраста, — написано в пояснительной записке.
"В связи с указанным законопроектом предусматривается замена компенсации, установленной действующей редакцией части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, на предоставление меры социальной поддержки в виде освобождения от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений", — предложили калининградские депутаты.

Льготы будут распространяться и на граждан, проживающих в составе семей, состоящих только из неработающих пенсионеров.

Ранее стало известно о предложении освободить жителей новостроек от уплаты взносов на капремонт. Его поддержали в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

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1 комментарий Правила комментирования

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zloibarin
zloibarin #
12:10
ДРУЗЬЯ давайте разберемся что такое фонд
Фонд представляет собой организацию — специалиста по трате денежных средств. Поэтому круг его учредителей обычно не широк. Сами учредители не получают какие-либо привилегии и тем более — прибыль. Членства в фонде нет, как и договоров. Есть только устав.
 так какого хера я должен перечислять деньги в
Фонд капитального ремонта Калининградской области.
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