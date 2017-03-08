Главным атрибутом российских болельщиков на ЧМ-2018 станут деревянные "ложки победы"

Главным музыкальным инструментом российских болельщиков на ЧМ-2018 станут деревянные ложки. Об этом сообщает Lenta.Ru

Разработкой инструмента занимается художник из Электростали Рустам Нугманов, которому достанется президентский грант на миллион рублей. Контракт с ним пока не заключен.

Как рассказал Нугманов, работа над созданием национального музыкального инструмента болельщика началась в 2010 году. Из перечня возможных вариантов сразу исключили духовые инструменты – причиной стала критика использовавшихся в ЮАР вувузел. Балалайка, гармонь и гусли не прошли отбор из-за сложности использования.

Рабочее название "ложки победы" дано инструменту из-за крепления в форме буквы V. По словам Нугманова, оно является символом победы.