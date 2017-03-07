В Калининграде средняя выплата по ОСАГО составила 55 тыс. рублей

Страховщики назвали среднюю выплату водителям по ОСАГО в Калининграде: за год она составила 55 тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В среднем в России эта сумма составляет чуть более 71 тысячи рублей. Частота страховых случаев в нашей области составляет 4,9% (5,8% в целом по стране).

В РСА отмечают рост убыточность деятельности страхования по ОСАГО. Ранее они уже заявляли, что в январе 2017 года в России выплаты по ОСАГО превысили собранные премии. За первый месяц страховщики получили 14,053 млрд рублей, а водителям вследствие ДТП выдали 14,321 млрд рублей.

"Мы видим общероссийский рост по всем параметрам, что говорит о росте убыточности и об усугублении кризиса в отрасли", — сказал президент РСА Игорь Юргенс.