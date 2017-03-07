В Калининграде средняя выплата по ОСАГО составила 55 тыс. рублей
Страховщики назвали среднюю выплату водителям по ОСАГО в Калининграде: за год она составила 55 тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
В среднем в России эта сумма составляет чуть более 71 тысячи рублей. Частота страховых случаев в нашей области составляет 4,9% (5,8% в целом по стране).
"Мы видим общероссийский рост по всем параметрам, что говорит о росте убыточности и об усугублении кризиса в отрасли", — сказал президент РСА Игорь Юргенс.
Впрочем, судя по данным Центрального банка России страхование ОСАГО достаточно прибыльное занятие. За девять месяцев 2016 года страховые компании получили по ОСАГО 12 млрд рублей прибыли.
РСА отмечают рост убыточность деятельности страхования по ОСАГО. Ранее они уже заявляли, что в январе 2017 года в России выплаты по ОСАГО превысили собранные премии. За первый месяц страховщики получили 14,053 млрд рублей, а водителям вследствие ДТП выдали 14,321 млрд рублей.
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