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Главная Новости Транспорт

Выплатили больше, чем получили: страховщики пожаловались на убытки при продаже полисов ОСАГО

Автор: Константин Сериков
14:45
  804 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В январе 2017 года в России выплаты по ОСАГО превысили собранные премии. За первый месяц страховщики получили 14,053 млрд рублей, а водителям вследствии ДТП выдали 14,321 млрд рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Эти показатели наглядно иллюстрируют то, что в ОСАГО наблюдается системный кризис, который только усугубляется. Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчете которого учитываются не только размер собранной премии и произведённых выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%", — комментирует полученные данные глава РСА Игорь Юргенс.

Сумма выплат по страховым случаям в январе текущего года выросла на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прирост собранной премии в январе составил 6% к показателям годичной давности. Средняя выплата по ОСАГО в январе 2017 года выросла на 23% и достигла 71,347 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% — до 6,047 тыс. рублей. Средняя выплата в январе 2016 года была на уровне 57,820 тыс. рублей, средняя премия — 6,173 тыс. рублей.

Юргенс считает, что сильный рост выплат — это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, а также деятельности недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. По мнению юриста Союза защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, страховщики умышленно прибедняются, сравнивая выгодные им данные.  

"Собрали премии-то страховщики в январе по новым договорам, а выплачивают за все полисы за последние три года, поэтому их сравнение очень некорректное, учитывая, что жители почти половину месяца отдыхали и не занимались оформлением документов. Следует сравнивать полученные премии и выплаченное водителям за полный период, то есть за три года", — отмечает Губенко.

За девять месяцев 2016 года страховые компании получили по ОСАГО 12 млрд рублей прибыли. Об этом говорится на сайте "Банки.ру".

"В целом ОСАГО не убыточный вид деятельности для страховых компаний, достаточно прибыльный", — прокомментировала финансовые показатели изданию председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
 
 

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