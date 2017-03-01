Выплатили больше, чем получили: страховщики пожаловались на убытки при продаже полисов ОСАГО

В январе 2017 года в России выплаты по ОСАГО превысили собранные премии. За первый месяц страховщики получили 14,053 млрд рублей, а водителям вследствии ДТП выдали 14,321 млрд рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).



"Эти показатели наглядно иллюстрируют то, что в ОСАГО наблюдается системный кризис, который только усугубляется. Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчете которого учитываются не только размер собранной премии и произведённых выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%", — комментирует полученные данные глава РСА Игорь Юргенс.



Сумма выплат по страховым случаям в январе текущего года выросла на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прирост собранной премии в январе составил 6% к показателям годичной давности. Средняя выплата по ОСАГО в январе 2017 года выросла на 23% и достигла 71,347 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% — до 6,047 тыс. рублей. Средняя выплата в январе 2016 года была на уровне 57,820 тыс. рублей, средняя премия — 6,173 тыс. рублей.



Юргенс считает, что сильный рост выплат — это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, а также деятельности недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. По мнению юриста Союза защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, страховщики умышленно прибедняются, сравнивая выгодные им данные.



"Собрали премии-то страховщики в январе по новым договорам, а выплачивают за все полисы за последние три года, поэтому их сравнение очень некорректное, учитывая, что жители почти половину месяца отдыхали и не занимались оформлением документов. Следует сравнивать полученные премии и выплаченное водителям за полный период, то есть за три года", — отмечает Губенко.



За девять месяцев 2016 года страховые компании За девять месяцев 2016 года страховые компании получили по ОСАГО 12 млрд рублей прибыли . Об этом говорится на сайте "Банки.ру".



"В целом ОСАГО не убыточный вид деятельности для страховых компаний, достаточно прибыльный", — прокомментировала финансовые показатели изданию председатель Банка России Эльвира Набиуллина.