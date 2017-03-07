Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на нелепые имена

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете регистрации в органах ЗАГС имён, состоящих из числительных, цифровых обозначений, ненормативной лексики и аббревиатур. Об этом сообщает "Российская газета".



377 депутатов проголосовали "за", ещё трое воздержались. Против законопроекта не проголосовал никто.



Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. Она обосновала своё мнение тем, что инициатива родителей может стать для ребёнка проблемой. Сенатор привела в пример историю с ребёнком, родители которого пытались назвать его БОЧ рВФ 260 602. (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребёнок до настоящего времени живёт без документов.



В настоящее время родители имеют полную свободу выбора имени детям. Органы ЗАГС не имеют возможности влиять на выбор матери и отца.