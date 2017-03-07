За парком "Юность" хотят построить жилой дом

Земельный участок по адресу Госпитальная, 23 хотят отнести к зоне Ж-2 для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки Калининграда рассмотрят в четверг, 30 марта.



По информации городской администрации, инициатором внесения изменений выступила частная строительная компания. В настоящее время этот земельный участок общей площадью 1 802 квадратных метра предназначен для размещения складских помещений. Сейчас на нём расположено здание городской аварийной службы.



Встреча с общественностью на публичных слушаниях состоится в административном здании по улице Фрунзе, 71, в 17:30, кабинет №25А.