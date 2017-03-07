Ректор КГТУ: сотрудникам вуза парковка на площади Победы не по карману

Сотрудники КГТУ будут вынуждены искать новые парковочные места после того, как парковка на площади Победы стала платной, поскольку позволить себе оплатить на ней место они не смогут. Такое заявление 7 марта в эфире передачи "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда - Калининград" сделал ректор вуза Владимир Волкогон, отметив, что и раньше не многие сотрудники оставляли машину перед корпусом университета.

Волкогон рассказал, что в здании КГТУ в центре Калининграда работает около 600 человек и большинство из них давно оставляет автомобили не на парковке у входа, а на соседних улицах — например, многие паркуются на улице Профессора Баранова. По его словам, это связано с тем, что занять место возле вуза можно только ранним утром, но выехать потом сложно, поскольку другой транспорт блокирует проезд.



"Работники университета единично пользовались парковкой (на площади Победы — Прим. ред.), а теперь коллектив не сможет это делать, поскольку не сможет её оплачивать с учётом заработной платы", — сказал Волкогон. По его словам, успокаивает в этой ситуации только мысль, что деньги пойдут на улучшение дорожной ситуации.