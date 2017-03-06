Сковородку, мужика хорошего и тишины: о каких подарках к 8 Марта мечтают калининградки

Клопс.Ru в преддверии Международного женского дня решил поинтересоваться у калининградок
, какой подарок они мечтают получить в честь этого праздника, а какого презента категорически не ждут.
Несколько девушек удивили, пожелав получить от кавалера на 8 Марта бытовую утварь: штопор, вазу или сковородку. Насчёт последнего бытового предмета даже разгорелась дискуссия.
Ответ про нежелание получать сковородку:
А одна девушка не отказалась бы получить сковородку, лишь бы ей не дарили цветы.
Был озвучен и мужской взгляд на желание получить или сделать подобный подарок:
Цветы, поход в СПА, подарочный сертификат в магазин косметики или нижнего белья, мобильный телефон или даже просто "бабки на шмотки". Кстати, деньгами готовы взять причитающуюся себе долю внимания многие.
Как выяснилось, и абонемент в фитнес-клуб, и татуировка — довольно востребованный подарок у калининградских барышень.
Не нравятся местным дамам сладкие презенты, потому что кто-то ещё не съел конфеты, подаренные к Новому году, а кто-то сидит на диете.
Одна девушка попросила странный набор — "татуировку и носки". И тут же получила ответ:
Причём среди девушек нашлось несколько желающих получить носочки к празднику. Правда, кто-то рассмотрел это как альтернативу более дорогому и желанному подарку.
И ещё несколько калининградок не прочь получить в честь 8 Марта в подарок бритвенные станки.
Некоторые дамы оказались ещё прагматичнее и попросили "ужин, приготовленный супругом", "посидеть в кафе" или "200 литров дизельного топлива".
Нашлись дамы, жаждущие отнюдь не материальных ценностей: "мужика хорошего", "выходной" или даже просто "тишины и спокойствия".
Самым печальным комментарием стал пост Надежды, которая "похвасталась", что её супруг, с которым она прожила в браке 15 лет, уже сделал ей "подарок" и ушёл к беременной подруге.
От обсуждения того, какой подарок хотели бы получить, дамы плавно перешли к разговорам о том, что "он ещё сам пожалеет", "не вздумайте его прощать" и "молодая и красивая — другого найдёте".
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