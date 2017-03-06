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Сковородку, мужика хорошего и тишины: о каких подарках к 8 Марта мечтают калининградки

Автор: Екатерина Медведева
17:55
  1322 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Клопс.Ru в преддверии Международного женского дня решил поинтересоваться у калининградок, какой подарок они мечтают получить в честь этого праздника, а какого презента категорически не ждут.

Несколько девушек удивили, пожелав получить от кавалера на 8 Марта бытовую утварь: штопор, вазу или сковородку. Насчёт последнего бытового предмета даже разгорелась дискуссия.
 
 
Ответ про нежелание получать сковородку:  
 
 
А одна девушка не отказалась бы получить сковородку, лишь бы ей не дарили цветы. 
 
 
Был озвучен и мужской взгляд на желание получить или сделать подобный подарок: 
 
 
Цветы, поход в СПА, подарочный сертификат в магазин косметики или нижнего белья, мобильный телефон или даже просто "бабки на шмотки". Кстати, деньгами готовы взять причитающуюся себе долю внимания многие. 
 
 
Как выяснилось, и абонемент в фитнес-клуб, и татуировка — довольно востребованный подарок у калининградских барышень.
 
Не нравятся местным дамам сладкие презенты, потому что кто-то ещё не съел конфеты, подаренные к Новому году, а кто-то сидит на диете.
 
 
Одна девушка попросила странный набор — "татуировку и носки". И тут же получила ответ: 
 
 
Причём среди девушек нашлось несколько желающих получить носочки к празднику. Правда, кто-то рассмотрел это как альтернативу более дорогому и желанному подарку. 
 
 
И ещё несколько калининградок не прочь получить в честь 8 Марта в подарок бритвенные станки.

Некоторые дамы оказались ещё прагматичнее и попросили "ужин, приготовленный супругом", "посидеть в кафе" или "200 литров дизельного топлива".
 
 
Нашлись дамы, жаждущие отнюдь не материальных ценностей: "мужика хорошего", "выходной" или даже просто "тишины и спокойствия". 
 
 
Самым печальным комментарием стал пост Надежды, которая "похвасталась", что её супруг, с которым она прожила в браке 15 лет, уже сделал ей "подарок" и ушёл к беременной подруге. 
 
 
От обсуждения того, какой подарок хотели бы получить, дамы плавно перешли к разговорам о том, что "он ещё сам пожалеет", "не вздумайте его прощать" и "молодая и красивая — другого найдёте". 
 
А вот мужчины 23 февраля мечтали о пиве и месяце "без выноса мозга". 

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1 комментарий Правила комментирования

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Му-Му Молчаливое
Му-Му Молчаливое #
19:39
Когда мужик надоест, его по темечку сковородкой ТЮК !!   И тишинаааааааа :)
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