Сковородку, мужика хорошего и тишины: о каких подарках к 8 Марта мечтают калининградки





Несколько девушек удивили, пожелав получить от кавалера на 8 Марта бытовую утварь: штопор, вазу или сковородку. Насчёт последнего бытового предмета даже разгорелась дискуссия. Клопс.Ru в преддверии Международного женского дня решил поинтересоваться у калининградок , какой подарок они мечтают получить в честь этого праздника, а какого презента категорически не ждут.Несколько девушек удивили, пожелав получить от кавалера на 8 Марта бытовую утварь: штопор, вазу или сковородку. Насчёт последнего бытового предмета даже разгорелась дискуссия.

Ответ про нежелание получать сковородку:

А одна девушка не отказалась бы получить сковородку, лишь бы ей не дарили цветы.

Был озвучен и мужской взгляд на желание получить или сделать подобный подарок:

Цветы, поход в СПА, подарочный сертификат в магазин косметики или нижнего белья, мобильный телефон или даже просто "бабки на шмотки". Кстати, деньгами готовы взять причитающуюся себе долю внимания многие.

Как выяснилось, и абонемент в фитнес-клуб, и татуировка — довольно востребованный подарок у калининградских барышень.

Не нравятся местным дамам сладкие презенты, потому что кто-то ещё не съел конфеты, подаренные к Новому году, а кто-то сидит на диете.

Одна девушка попросила странный набор — "татуировку и носки". И тут же получила ответ:

Причём среди девушек нашлось несколько желающих получить носочки к празднику. Правда, кто-то рассмотрел это как альтернативу более дорогому и желанному подарку.

И ещё несколько калининградок не прочь получить в честь 8 Марта в подарок бритвенные станки.



Некоторые дамы оказались ещё прагматичнее и попросили "ужин, приготовленный супругом", "посидеть в кафе" или "200 литров дизельного топлива".

Нашлись дамы, жаждущие отнюдь не материальных ценностей: "мужика хорошего", "выходной" или даже просто "тишины и спокойствия".

Самым печальным комментарием стал пост Надежды, которая "похвасталась", что её супруг, с которым она прожила в браке 15 лет, уже сделал ей "подарок" и ушёл к беременной подруге.

От обсуждения того, какой подарок хотели бы получить, дамы плавно перешли к разговорам о том, что "он ещё сам пожалеет", "не вздумайте его прощать" и "молодая и красивая — другого найдёте".