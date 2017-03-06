В Варшаве на марш "против насилия власти" вышли около 5 тыс. человек

В воскресенье, 5 марта, в Варшаве около 5 тыс. человек приняли участие в ежегодном марше "против насилия власти". Об этом сообщается РИА "Новости"

По данным СМИ, акция была приурочена к Международному женскому дню. Участники марша выступили против "репродуктивной эксплуатации" женщин.

Участники мероприятия несли в руках флаги Польши и Евросоюза. Также у них были транспаранты с надписями "Мое тело — мой выбор", "Кто и почему решает за женщин" и другие. Таким образом протестующие обратили внимание на планы польских властей ужесточить законодательство об абортах. Многие участники марша были на нём вместе с детьми.