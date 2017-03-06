В Варшаве на марш "против насилия власти" вышли около 5 тыс. человек

В воскресенье, 5 марта, в Варшаве около 5 тыс. человек приняли участие в ежегодном марше "против насилия власти". Об этом сообщается РИА "Новости"
.
По данным СМИ, акция была приурочена к Международному женскому дню. Участники марша выступили против "репродуктивной эксплуатации" женщин.
Участники мероприятия несли в руках флаги Польши и Евросоюза. Также у них были транспаранты с надписями "Мое тело — мой выбор", "Кто и почему решает за женщин" и другие. Таким образом протестующие обратили внимание на планы польских властей ужесточить законодательство об абортах. Многие участники марша были на нём вместе с детьми.
Напомним, различные акции протеста против запрета абортов проходят в стране с прошлого года
. Они стали реакцией общества на желание властей привести закон в соответствие с канонами католической церкви.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.