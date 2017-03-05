Нигерийские пираты отпустили захваченных зимой российских моряков

Нигерийские пираты освободили захваченных моряков судна BBC Caribbean. Об этом сообщает ТАСС
, ссылаясь на слова уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.
"Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения, – рассказал Буцай. – Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы".
Сейчас моряки находятся во Франкфурте. Их родственников уже уведомили об освобождении.
О захвате судна стало известно 8 февраля 2017 года. Нападение на BBC Caribbean произошло
в Гвинейском заливе. Среди заложников оказались семеро российских моряков и один украинец.
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