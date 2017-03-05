Нигерийские пираты отпустили захваченных зимой российских моряков

Нигерийские пираты освободили захваченных моряков судна BBC Caribbean. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на слова уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

"Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения, – рассказал Буцай. – Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы".

Сейчас моряки находятся во Франкфурте. Их родственников уже уведомили об освобождении.