Совфед планирует запретить рекламу с картами России без Крыма
Крымский полуостров. Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о запрете рекламы, в которой используются карты России без Крыма. Об этом сообщает Lenta.Ru
.
Инициатива принадлежит сенаторам от Крыма, Ольге Ковитиди и Сергею Цекову. Они предлагают расценивать рекламу с картами без полуострова как "пропаганду нарушения территориальной целостности страны". В качестве примера они назвали компанию TripAdvisor, которая обозначила Крым как часть Украины, сославшись на классификацию ООН.
24 января в Харькове в продажу поступила
детская географическая игра, в которой на карте Украины отсутствовал Крым. К этому привела ошибка дизайнера. А в июне 2016 года в Белоруссии из продажи изъяли
глобусы польского производства, на которых Крым был отмечен как территория России.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.