Совфед планирует запретить рекламу с картами России без Крыма

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о запрете рекламы, в которой используются карты России без Крыма. Об этом сообщает Lenta.Ru

Инициатива принадлежит сенаторам от Крыма, Ольге Ковитиди и Сергею Цекову. Они предлагают расценивать рекламу с картами без полуострова как "пропаганду нарушения территориальной целостности страны". В качестве примера они назвали компанию TripAdvisor, которая обозначила Крым как часть Украины, сославшись на классификацию ООН.