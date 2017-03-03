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Главная Новости Общество

Чиновники за, народ против: что думают калининградцы о закрытии бесплатной парковки на площади Победы

Автор: Константин Сериков
19:18
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  • Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
2 марта в Калининграде закрыли последнюю крупную единую бесплатную парковку на 100 мест для автомобилистов. Эта новость взбудоражила автомобильное сообщество города. Опрошенные Клопс.Ru эксперты, в целом, поддерживают решение властей, а вот простые жители высказались против.

В Европе бесплатных парковок нет

Депутат областной думы Леонид Степанюк поддерживает решение властей Калининграда закрыть бесплатную парковку на пл.Победы. Он ссылается на опыт европейских стран, где оставить в центре машину можно только за деньги.
 
"Нигде в крупных городах Европы бесплатную стоянку не найдете. На этой стоянке в центре Калининграда лично я машину ставить всегда опасался: могут ударить или заблокировать выезд, что на платных встречается редко", — поясняет Степанюк.
 
Другой депутат облдумы, глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин считает, что в городе замечена тенденция перехода к платному паркингу. По его мнению, развитие парковочного пространства в городе возможно только с привлечением инвесторов.
 
"Во многих районах города администрация Калининграда создает парковочные места, но количество автомобилей растет, поэтому нужны места ещё и ещё, а развивать парковочные пространства возможно только при участии инвесторов, а значит, стоянки будут платными. Подобная практика уже реализуется в европейских и мировых городах", — отмечает Никулин.

Бесплатная, но по талонам

Руководитель "Российской академии транспорта" Михаил Якимов считает полезным сокращение бесплатной стоянки в центральной части Калининграда. Главное, чтобы платность имела перед собой конкретную цель.
 
"Сегодня на этой общественной территории стоит условный автомобиль целый рабочий день, а то и неделю. Это не очень справедливо по отношению к другим жителям города. Созданная практика — кто первый приехал, того и место — не совсем справедливая. Возможно, властям следует изменить подход к имеющемуся бесплатному парковочному пространству и распределять места в центре, путем, например, выдачи талонов. Каждый житель получит талон на 2 часа в месяц", — предложил транспортный инженер.

Убрали парковочный Шанхай

Глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц также положительно оценил сокращение бесплатной парковки. По его словам, то, что творилось в самом центре, иначе как "парковочным Шанхаем" назвать нельзя.
 
"В том виде, каком она была, парковка оставаться дальше не должна. Нужна, конечно, альтернатива, но, в целом, я выступаю за систему развития общественного транспорта. Те, кто живут в центре, должны иметь возможность парковаться бесплатно, а вот, кто приезжают из других районов — пусть оставляют личный транспорт за деньги", — отмечает Гренц.

Бесплатные парковки для инвалидов — в первую очередь

Бесплатные парковки в центральной части должны быть в обязательном порядке для людей с ограниченными возможностями. Люди не должны видеть перед собой шлагбаумов, — считает депутат Госдумы России Александр Пятикоп.
 
"Законодательно у нас определено, что если есть платная дорога, должна быть и бесплатная альтернатива, также нужно поступать и с парковкой: хочешь гарантированно поставить машину в центре — будь готов заплатить, есть возможность — искать бесплатное место, должна быть и такая альтернатива", — отметил Пятикоп.
 
Депутат отметил, что последнее решение властей спровоцирует водителей на стоянку в зелёной зоне, во дворах. Он уверен, что перед тем, как сокращать бесплатную стоянку, следует наладить работу общественного транспорта, которая бы удовлетворяла потребности жителей.

Народ против отмены бесплатных парковок

Большинство калининградцев хотят бесплатно оставлять личный транспорт в центральной части города. Таковы итоги опроса, проведённого в группе Клопс.Ru в ВКонтакте.
Более 60% высказались за вариант: "в центре должно быть много бесплатных парковок". Еще 22% не против как платных, так и бесплатных стоянок. Только за платные стоянки, но за меньшие деньги высказались около 10% опрошенных. За вариант о полном сокращении бесплатных стоянок высказались только 3% горожан.
 
Руководитель группы ВКонтакте "Автомобилисты Калининграда и области" Ольга Адушкина также считает несправедливым решение закрыть стоянку для всех желающих на площади Победы.
 
"Есть малоимущие семьи, студенты КГТУ, инвалиды, пенсионеры, которые могли на этой парковке оставить машину и пойти на учебу, службу, по делам, так как многие приезжают с области, а на платной парковке держать машину будет накладно", — считает Адушкина. По ее мнению, малоимущие и пенсионеры могли сделать свои дела в центре, оставив автомобиль на этой стоянке и не тратить на это деньги, тем более, что в округе платных парковок более, чем достаточно.
 
"Власти в очередной раз показали свое отношение к людям, все у нас как-то не на мнении людей строится, а главную роль играют деньги, это самое обидное", — отмечает Адушкина.
 
Отметим, на месте бесплатной парковки началось обустройство платной. Обустройство в центре города финансирует бюджет. На эти цели выделено 3,6 млн рублей.
 
Впервые власти города заговорили об ограничении бесплатной парковки ещё в 2014 году. Тогда же парковку планировали расширить на 15 машино-мест за счёт сокращения тротуара. Всю реконструкцию оценили в 5 млн рублей. Но работы так и не начались, и парковка продолжила функционировать бесплатно в прежнем режиме. Теперь она останется бесплатной только для посетителей МФЦ. Крупных оборудованных бесплатных парковок в центре Калининграда больше не осталось.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Патолог
Патолог #
19:53
 Сначала эти уроды тоннами печатают листовки, завешивают своими рожами весь город, внезапно начинают  интересоваться проблемами малоимущих семей. Заказывают кучу рекламных роликов, а потом тихо отменяют пособия малоимущим, повышают плату за детский сад, делают платными парковки не давая взамен альтернатив, не чинят дороги и не убирают город. Одним словом- твари! И эти твари должны быть наказаны. 
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