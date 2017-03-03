Чиновники за, народ против: что думают калининградцы о закрытии бесплатной парковки на площади Победы

2 марта в Калининграде закрыли последнюю крупную единую бесплатную парковку
на 100 мест для автомобилистов. Эта новость взбудоражила автомобильное сообщество города. Опрошенные Клопс.Ru эксперты, в целом, поддерживают решение властей, а вот простые жители высказались против.
В Европе бесплатных парковок нет
Депутат областной думы Леонид Степанюк поддерживает решение властей Калининграда закрыть бесплатную парковку на пл.Победы. Он ссылается на опыт европейских стран, где оставить в центре машину можно только за деньги.
"Нигде в крупных городах Европы бесплатную стоянку не найдете. На этой стоянке в центре Калининграда лично я машину ставить всегда опасался: могут ударить или заблокировать выезд, что на платных встречается редко", — поясняет Степанюк.
Другой депутат облдумы, глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин считает, что в городе замечена тенденция перехода к платному паркингу. По его мнению, развитие парковочного пространства в городе возможно только с привлечением инвесторов.
"Во многих районах города администрация Калининграда создает парковочные места, но количество автомобилей растет, поэтому нужны места ещё и ещё, а развивать парковочные пространства возможно только при участии инвесторов, а значит, стоянки будут платными. Подобная практика уже реализуется в европейских и мировых городах", — отмечает Никулин.
Бесплатная, но по талонам
Руководитель "Российской академии транспорта" Михаил Якимов считает полезным сокращение бесплатной стоянки в центральной части Калининграда. Главное, чтобы платность имела перед собой конкретную цель.
"Сегодня на этой общественной территории стоит условный автомобиль целый рабочий день, а то и неделю. Это не очень справедливо по отношению к другим жителям города. Созданная практика — кто первый приехал, того и место — не совсем справедливая. Возможно, властям следует изменить подход к имеющемуся бесплатному парковочному пространству и распределять места в центре, путем, например, выдачи талонов. Каждый житель получит талон на 2 часа в месяц", — предложил транспортный инженер.
Убрали парковочный Шанхай
Глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц также положительно оценил сокращение бесплатной парковки. По его словам, то, что творилось в самом центре, иначе как "парковочным Шанхаем" назвать нельзя.
"В том виде, каком она была, парковка оставаться дальше не должна. Нужна, конечно, альтернатива, но, в целом, я выступаю за систему развития общественного транспорта. Те, кто живут в центре, должны иметь возможность парковаться бесплатно, а вот, кто приезжают из других районов — пусть оставляют личный транспорт за деньги", — отмечает Гренц.
Бесплатные парковки для инвалидов — в первую очередь
Бесплатные парковки в центральной части должны быть в обязательном порядке для людей с ограниченными возможностями. Люди не должны видеть перед собой шлагбаумов, — считает депутат Госдумы России Александр Пятикоп.
"Законодательно у нас определено, что если есть платная дорога, должна быть и бесплатная альтернатива, также нужно поступать и с парковкой: хочешь гарантированно поставить машину в центре — будь готов заплатить, есть возможность — искать бесплатное место, должна быть и такая альтернатива", — отметил Пятикоп.
Депутат отметил, что последнее решение властей спровоцирует водителей на стоянку в зелёной зоне, во дворах. Он уверен, что перед тем, как сокращать бесплатную стоянку, следует наладить работу общественного транспорта, которая бы удовлетворяла потребности жителей.
Народ против отмены бесплатных парковок
Более 60% высказались за вариант: "в центре должно быть много бесплатных парковок". Еще 22% не против как платных, так и бесплатных стоянок. Только за платные стоянки, но за меньшие деньги высказались около 10% опрошенных. За вариант о полном сокращении бесплатных стоянок высказались только 3% горожан.
Руководитель группы ВКонтакте "Автомобилисты Калининграда и области" Ольга Адушкина также считает несправедливым решение закрыть стоянку для всех желающих на площади Победы.
"Есть малоимущие семьи, студенты КГТУ, инвалиды, пенсионеры, которые могли на этой парковке оставить машину и пойти на учебу, службу, по делам, так как многие приезжают с области, а на платной парковке держать машину будет накладно", — считает Адушкина. По ее мнению, малоимущие и пенсионеры могли сделать свои дела в центре, оставив автомобиль на этой стоянке и не тратить на это деньги, тем более, что в округе платных парковок более, чем достаточно.
"Власти в очередной раз показали свое отношение к людям, все у нас как-то не на мнении людей строится, а главную роль играют деньги, это самое обидное", — отмечает Адушкина.
Отметим, на месте бесплатной парковки началось обустройство платной. Обустройство в центре города финансирует бюджет. На эти цели выделено 3,6 млн рублей.
Впервые власти города заговорили об ограничении бесплатной парковки ещё в 2014 году. Тогда же парковку планировали расширить на 15 машино-мест за счёт сокращения тротуара. Всю реконструкцию оценили в 5 млн рублей. Но работы так и не начались, и парковка продолжила функционировать бесплатно в прежнем режиме. Теперь она останется бесплатной только для посетителей МФЦ
. Крупных оборудованных бесплатных парковок в центре Калининграда больше не осталось.
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