Чиновники за, народ против: что думают калининградцы о закрытии бесплатной парковки на площади Победы

2 марта в Калининграде закрыли последнюю крупную единую бесплатную парковку на 100 мест для автомобилистов. Эта новость взбудоражила автомобильное сообщество города. Опрошенные Клопс.Ru эксперты, в целом, поддерживают решение властей, а вот простые жители высказались против.

В Европе бесплатных парковок нет

Депутат областной думы Леонид Степанюк поддерживает решение властей Калининграда закрыть бесплатную парковку на пл.Победы. Он ссылается на опыт европейских стран, где оставить в центре машину можно только за деньги.

"Нигде в крупных городах Европы бесплатную стоянку не найдете. На этой стоянке в центре Калининграда лично я машину ставить всегда опасался: могут ударить или заблокировать выезд, что на платных встречается редко", — поясняет Степанюк.

Другой депутат облдумы, глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин считает, что в городе замечена тенденция перехода к платному паркингу. По его мнению, развитие парковочного пространства в городе возможно только с привлечением инвесторов.

"Во многих районах города администрация Калининграда создает парковочные места, но количество автомобилей растет, поэтому нужны места ещё и ещё, а развивать парковочные пространства возможно только при участии инвесторов, а значит, стоянки будут платными. Подобная практика уже реализуется в европейских и мировых городах", — отмечает Никулин.

Бесплатная, но по талонам

Руководитель "Российской академии транспорта" Михаил Якимов считает полезным сокращение бесплатной стоянки в центральной части Калининграда. Главное, чтобы платность имела перед собой конкретную цель.

"Сегодня на этой общественной территории стоит условный автомобиль целый рабочий день, а то и неделю. Это не очень справедливо по отношению к другим жителям города. Созданная практика — кто первый приехал, того и место — не совсем справедливая. Возможно, властям следует изменить подход к имеющемуся бесплатному парковочному пространству и распределять места в центре, путем, например, выдачи талонов. Каждый житель получит талон на 2 часа в месяц", — предложил транспортный инженер.

Убрали парковочный Шанхай

Глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц также положительно оценил сокращение бесплатной парковки. По его словам, то, что творилось в самом центре, иначе как "парковочным Шанхаем" назвать нельзя.

"В том виде, каком она была, парковка оставаться дальше не должна. Нужна, конечно, альтернатива, но, в целом, я выступаю за систему развития общественного транспорта. Те, кто живут в центре, должны иметь возможность парковаться бесплатно, а вот, кто приезжают из других районов — пусть оставляют личный транспорт за деньги", — отмечает Гренц.

Бесплатные парковки для инвалидов — в первую очередь

Бесплатные парковки в центральной части должны быть в обязательном порядке для людей с ограниченными возможностями. Люди не должны видеть перед собой шлагбаумов, — считает депутат Госдумы России Александр Пятикоп.

"Законодательно у нас определено, что если есть платная дорога, должна быть и бесплатная альтернатива, также нужно поступать и с парковкой: хочешь гарантированно поставить машину в центре — будь готов заплатить, есть возможность — искать бесплатное место, должна быть и такая альтернатива", — отметил Пятикоп.

Депутат отметил, что последнее решение властей спровоцирует водителей на стоянку в зелёной зоне, во дворах. Он уверен, что перед тем, как сокращать бесплатную стоянку, следует наладить работу общественного транспорта, которая бы удовлетворяла потребности жителей.

Народ против отмены бесплатных парковок