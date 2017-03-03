Польский депутат Европарламента заявил, что женщины глупее мужчин
Януш Корвин-Микке. Скриншот видеозаписи с сайта twitter.com
Польский депутат Европарламента, консерватор Януш Корвин-Микке публично высказал сексисткие взгляды. Видеозапись речи политика опубликована
на страничке DW в социальной сети "Твиттер".
Он заявил, что женщины "должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они слабее, меньше и глупее". Испанская евродепутат-социалист Ираче Гарсиа-Перес ответила представителю Польши, что, по его логике, не имеет права заседать в Европарламенте. "Я знаю, вы против, что женщины представляют здесь граждан и имеют здесь такие же права, как и мужчины. Но я здесь именно для того, чтобы отстаивать права женщин перед такими, как вы", — сказала политик.
Законодатели ЕС призвали применить санкции в отношении Януша Корвин-Микке. Высказывание поляка подверглось критике и в социальных сетях.
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