Каждый десятый несёт деньги в конверте: опрос Клопс.Ru о подарках учителям к 8 марта





Цветы и конфеты — самый популярный подарочный набор для классного руководителя. Скинуться деньгами на такой презент готовы 47,6% опрошенных. Большинство калининградцев не планируют покупать какие-то оригинальные подарки педагогам своих детей к 8 Марта. Согласно опросу Клопс.Ru, в котором приняли участие 1615 человек, многие вообще не собираются делать педагогу коллективный презент.Цветы и конфеты — самый популярный подарочный набор для классного руководителя. Скинуться деньгами на такой презент готовы 47,6% опрошенных.

Так или иначе, учитель - профессия необходимая. От качества преподавания зависит очень многое, если не все. Хорошему преподавателю можно и хороший подарок подарить. Ни в кой мере, не как обязаловка, а так - от души. И если смотреть правде в глаза, то любой самый задрипанный менеджер получает больше преподавателя", - уверен Александр Евдокимов.

15,2% участников опроса не планируют делать подарков в складчину — они поздравят учителя самостоятельно, причем, вполне возможно, только устно.

В последнее время все очень просто. Даже цветов не дарят. Но у меня сын всегда хоть мелочь какую-нибудь ,но подарит: кремчик для рук или чаек хороший. Зато приятно, - написала Екатерина Налимова.

Положить собранные со всех родителей деньги в конверт и вручить их классному руководителю планируют 10,7% опрошенных.



Сделать учителю какой-то другой подарок намерены 26,5% калининградцев, принявших участие в опросе. Некоторые из них уточнили в комментариях к посту, что это будет. Так, многие намерены вручить педагогу подарочный сертификат в магазин.



Некоторые вспомнили, как когда-то устраивали чаепития, а кто-то и сейчас отличается душевностью — делает подарки своими руками.

А мы с сыном делаем подарки своими руками, которые остаются на память. Хотим, чтобы не только классному руководителю подарок был, а всем. Очень приятно когда даришь подарок и учитель искренне рад!" - отметила Анна Евгеньева-Иванова.

Креативнее всего предложил поздравить педагога один из калининградцев мужского пола.