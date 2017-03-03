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Каждый десятый несёт деньги в конверте: опрос Клопс.Ru о подарках учителям к 8 марта

Автор: Екатерина Медведева
17:25
  324 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Большинство калининградцев не планируют покупать какие-то оригинальные подарки педагогам своих детей к 8 Марта. Согласно опросу Клопс.Ru, в котором приняли участие 1615 человек, многие вообще не собираются делать педагогу коллективный презент.

Цветы и конфеты — самый популярный подарочный набор для классного руководителя. Скинуться деньгами на такой презент готовы 47,6% опрошенных.
 
Так или иначе, учитель - профессия необходимая. От качества преподавания зависит очень многое, если не все. Хорошему преподавателю можно и хороший подарок подарить. Ни в кой мере, не как обязаловка, а так - от души. И если смотреть правде в глаза, то любой самый задрипанный менеджер получает больше преподавателя", - уверен Александр Евдокимов.
 
 
15,2% участников опроса не планируют делать подарков в складчину — они поздравят учителя самостоятельно, причем, вполне возможно, только устно.
 
 
В последнее время все очень просто. Даже цветов не дарят. Но у  меня сын всегда хоть мелочь какую-нибудь ,но подарит: кремчик для рук или чаек хороший. Зато приятно, - написала Екатерина Налимова.  
 
Положить собранные со всех родителей деньги в конверт и вручить их классному руководителю планируют 10,7% опрошенных.
 

Сделать учителю какой-то другой подарок намерены 26,5% калининградцев, принявших участие в опросе. Некоторые из них уточнили в комментариях к посту, что это будет. Так, многие намерены вручить педагогу подарочный сертификат в магазин.

Некоторые вспомнили, как когда-то устраивали чаепития, а кто-то и сейчас отличается душевностью — делает подарки своими руками.
 
 
 
 
А мы с сыном делаем подарки своими руками, которые остаются на память. Хотим, чтобы не только классному руководителю подарок был, а всем. Очень приятно когда даришь подарок и учитель искренне рад!" - отметила Анна Евгеньева-Иванова.  
 
Креативнее всего предложил поздравить педагога один из калининградцев мужского пола.
 
 
Как показал опрос Клопс.Ru, проведённый в начале февраля, большая часть калининградцев считают, что выражать благодарность педагогу своего ребёнка лучше всего при помощи подарка.

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