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Главная Новости Образование

"Скрытая взятка": большинство калининградцев предпочитают благодарить педагогов презентами

Автор: Екатерина Медведева
07 февраля 201716:29
  2108 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Большинство калининградцев считает, что отблагодарить педагога, занимающегося с их детьми, лучше всего подарком. Такие выводы можно сделать из результатов опроса, проведённого Клопс.Ru в минувший четверг, 2 февраля.  

После выхода материала о том, что одна из горожанок оказалась недовольна тем, как в местном детсаду отметили день рождения заведующей, мы решили поинтересоваться, а как вообще принято в Калининграде благодарить или поздравлять сотрудников детских образовательных учреждений.

В опросе участвовало почти две тысячи человек. Голоса распределились следующим образом: 

Это особенности российской ментальности

По мнению кандидата наук, доцента кафедры психологии и социальной работы БФУ им. И. Канта Павла Торопова, одаривать педагогов — это традиция именно российского общества, прочно вошедшая у людей в привычку.

"Это стереотип, который существует в обществе: мы считаем, что нужно быть благодарными. В некоторых европейских школах считается нормальным, когда человека учат, как надо жить: как правильно выражать свои чувства или как благодарить... То есть у человека вырабатываются наиболее эффективные образцы поведения, — пояснил Торопов. — У нас же образец поведения "благодарения" практически не выражен. Вот и руководствуются люди типичными стереотипами: "раз все так делают, то, наверное, это правильно, и поэтому и мы это делаем". А ведь с точки зрения закона подарки работникам образовательных учреждений — это типичное нарушение. Это абсолютно не положено!"

По мнению психолога, в этом отношении менталитет людей в западных странах очень отличается от российского: там люди считают, что они выполняют свои функциональные обязанности и за это получают соответствующие деньги, а дополнительные деньги или какие-то презенты получать будет не совсем честно.

"Когда-то на семинаре в Дании мы рассказали своим зарубежным коллегам-психологам о том, что работаем на полторы-две ставки. Они сказали, что это невозможно: "Если человек на ставку должен работать в полную силу, то на дополнительную работу у него не должно хватать ни сил, ни времени", — рассказал Торопов.

Выход из порочного круга

Одаривая, мы становимся виновниками того, что такие нормы в обществе сохраняются.

"Подарок — это элемент провокации! Мы приучаем людей к тому, что они потом не будут работать только за свою зарплату. Если мы даём несколько дополнительных презентов, то без них кто-то уже не будет выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с тем, что им положено. Они будут ожидать дополнительных источников доходов. Мы провоцируем людей на неадекватное, противоправное и неэтичное поведение", — уверен Торопов. 
 
Очень сложно, подчеркивает психолог, выйти за рамки привычного в нашем обществе поведения и отказаться от традиции "дарить и получать подарки".

"Ещё мудрый революционный классик говорил, что "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Выйти за границы принятого в обществе, тем самым показав, что ты ему не соответствуешь, очень тяжело, и только единицы могут себе это позволить. Нужно менять мировоззрение и ценностные ориентации. Если кто-то понимает, что хочет изменить это общество в лучшую сторону, тогда он будет к этому спокойно относиться. У нас, к сожалению, такая потребность соответствовать обществу очень сильна. Именно поэтому продолжается традиция взяток и подарков", — поясняет Торопов.

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1 комментарий Правила комментирования

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Kerli Clare
Kerli Clare #
07 февраля 201716:58
Цветы на 1 сентября и не более того. никогда не дарили и не собирали сколько училась.
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