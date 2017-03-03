ВЦИОМ: белорусские товары пользуются среди россиян репутацией качественных



Покупают белорусские продукты около половины опрошенных. При этом о высоком качестве таких товаров заявили 79% респондентов. Большая часть жителей страны считает, что попытки ввоза в Россию санкционной продукции с территории соседнего государства необходимо жёстко пресекать.

В бывших советских республиках сложилось представление о белорусах как об ответственных, аккуратных и честных людях. В значительной степени именно комплекс представлений о стране, в котором человеческие качества её жителей занимают одно из главных мест, позволяет удерживать на высоком уровне доверие к тому, что произведено в Белоруссии. Но кредит доверия может быстро исчерпаться, если недобросовестные поставщики (ими могут быть и не сами белорусы) будут эксплуатировать ценный бренд и выгодную логистическую схему этой страны для обхода запретов, — сказал он.