ВЦИОМ: белорусские товары пользуются среди россиян репутацией качественных
Большая часть россиян, приобретающих белорусскую продукцию, говорит о том, что товары соседней республики качественные. Об этом свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ.
Покупают белорусские продукты около половины опрошенных. При этом о высоком качестве таких товаров заявили 79% респондентов. Большая часть жителей страны считает, что попытки ввоза в Россию санкционной продукции с территории соседнего государства необходимо жёстко пресекать.
Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов рассказал, что такое мнение россиян о товарах народного потребления из Белоруссии связано с брендом страны, который формировался в течение многих десятилетий.
В бывших советских республиках сложилось представление о белорусах как об ответственных, аккуратных и честных людях. В значительной степени именно комплекс представлений о стране, в котором человеческие качества её жителей занимают одно из главных мест, позволяет удерживать на высоком уровне доверие к тому, что произведено в Белоруссии. Но кредит доверия может быстро исчерпаться, если недобросовестные поставщики (ими могут быть и не сами белорусы) будут эксплуатировать ценный бренд и выгодную логистическую схему этой страны для обхода запретов, — сказал он.
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