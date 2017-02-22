Прощайте, белорусские креветки: в РФ хотят наказывать за хранение и продажу "санкционки"

Сразу два ужесточения правил относительно санкционных продуктов ждут россиян в ближайшее время. Так, Минфин подготовил проект закона, который должен запретить дружественным Белоруссии и Казахстану заниматься реэкспортом — ввозом на территорию России санкционных товаров под видом своих. Планировалось, что закон пресечёт поток нелегальных продуктов — и россияне останутся без знаменитых белорусских креветок, мидий и ананасов, которые появились в соседней республике сразу же после введения санкций, несмотря на отсутствие там моря и ананасовых полей.
Вторым ужесточением может стать увеличение Роспотребнадзором уже существующих штрафов за продажу запрещённых продуктов.
Что запрещают?
Под новый запрет в первую очередь может попасть белорусская продукция, которая будет казаться подозрительной и иметь какие-то признаки того, что она была произведена в странах Запада.
Закон Минфина может привести к запрету оборота на территории страны определённых продуктов, которые неизвестно как (на самом деле известно: через Евразийский экономический союз) попали в Россию. Важный момент заключается в том, что будет запрещено продукты не только ввозить, но также продавать и хранить их на территории страны.
В документе говорится, что запрет введут на те товары, которые были произведены в странах ВТО, но попали из дружественного нам Евразийского экономического союза, в который, кроме собственно России, входят ещё Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Торговые правила участниц ЕАЭС различаются: то есть Россия, например, не покупает французский сыр, а Белоруссия — может. Потом товары могут быть привезены из дружественных стран в Россию. В результате, несмотря на санкции, французский сыр оказывается в России. И его можно смело покупать, продавать, хранить и даже есть.
Или вот Казахстан покупает у Китая дешёвую рыбу (или вообще не рыбу — может быть, лекарства или даже молочные продукты). А потом всё это попадает на российский рынок. Вообще, предпринимателей, которые планируют вывозить такие товары в другие страны союза, обязали платить за них по ставкам, принятым в ЕАЭС. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам всё равно ввозятся в Россию.
Для Калининградской области, конечно, актуален вопрос с белорусскими продуктами, для восточных территорий — с товарами из Китая.
Штрафы за хранение сосисок
Второе ужесточение относительно санкционной продукции планирует ввести Роспотребнадзор, который сейчас запрещает продажу таких товаров. За нарушения планируется увеличить размеры штрафов.
Запрет будет относиться к попадающим на территорию страны продуктам. Например, он будет распространяться на польские сосиски, которые можно увидеть в открытых багажниках машин на каждой третьей остановке в Калининграде.
Сейчас ввозить в страну можно до 5 кг продуктов для себя, друзей и семейного ужина. Вместе с тем предусмотрена ответственность за "незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством". За такое нарушение штраф составляет от 1 500 до 2 000 руб. для граждан и от 30 000 до 40 000 руб. — для юридических лиц.
Но 1 февраля Роспотребнадзор опубликовал для общественного обсуждения законопроект о штрафах от 3 тыс. до 100 тыс. руб. за хранение, транспортировку и продажу санкционных товаров в России.
А кроме увеличения суммы штрафов, также предусматривается введение наказания и за хранение запрещённых товаров.
Мнение специалиста
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов заявил Клопс.Ru о том, что запрет на белорусские товары, которые могут оказаться санкционными, — это вполне нормальный шаг властей в рамках конкуренции в вопросах производства, которая существует у региона с Белоруссией с давних пор.
Это нормальная государственная политика, хотя такое решение может ударить по некоторым предпринимателям, которые покупают белорусские товары, но их число в Калининграде не так велико, зато в долгосрочной перспективе такое решение может положительно сказаться на развитии экономики, поскольку мы начнём производить своё", — отметил Дыханов.
А ужесточение штрафов, по словам бизнес омбудсмена, наоборот, может сильно ударить и по бизнесу, и по населению Калининградской области.
"Это избыточное решение, поскольку и так таможенникам уже разрешили изымать и уничтожать санкционные продукты, они их закапывают. Куда уже жёстче-то? Существующих штрафов было бы достаточно: более серьёзные суммы могут только вызывать коррупцию, поскольку, когда штраф невысокий, предпринимателю проще его заплатить, и всё, а когда суммы в разы выше, появляется соблазн договориться", — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей региона.
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