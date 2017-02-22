Прощайте, белорусские креветки: в РФ хотят наказывать за хранение и продажу "санкционки"

Сразу два ужесточения правил относительно санкционных продуктов ждут россиян в ближайшее время. Так, Минфин подготовил проект закона, который должен запретить дружественным Белоруссии и Казахстану заниматься реэкспортом — ввозом на территорию России санкционных товаров под видом своих. Планировалось, что закон пресечёт поток нелегальных продуктов — и россияне останутся без знаменитых белорусских креветок, мидий и ананасов, которые появились в соседней республике сразу же после введения санкций, несмотря на отсутствие там моря и ананасовых полей.



Вторым ужесточением может стать увеличение Роспотребнадзором уже существующих штрафов за продажу запрещённых продуктов.

Что запрещают?

Под новый запрет в первую очередь может попасть белорусская продукция, которая будет казаться подозрительной и иметь какие-то признаки того, что она была произведена в странах Запада.

Закон Минфина может привести к запрету оборота на территории страны определённых продуктов, которые неизвестно как (на самом деле известно: через Евразийский экономический союз) попали в Россию. Важный момент заключается в том, что будет запрещено продукты не только ввозить, но также продавать и хранить их на территории страны.

В документе говорится, что запрет введут на те товары, которые были произведены в странах ВТО, но попали из дружественного нам Евразийского экономического союза, в который, кроме собственно России, входят ещё Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Торговые правила участниц ЕАЭС различаются: то есть Россия, например, не покупает французский сыр, а Белоруссия — может. Потом товары могут быть привезены из дружественных стран в Россию. В результате, несмотря на санкции, французский сыр оказывается в России. И его можно смело покупать, продавать, хранить и даже есть.

Или вот Казахстан покупает у Китая дешёвую рыбу (или вообще не рыбу — может быть, лекарства или даже молочные продукты). А потом всё это попадает на российский рынок. Вообще, предпринимателей, которые планируют вывозить такие товары в другие страны союза, обязали платить за них по ставкам, принятым в ЕАЭС. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам всё равно ввозятся в Россию.



Для Калининградской области, конечно, актуален вопрос с белорусскими продуктами, для восточных территорий — с товарами из Китая.

Штрафы за хранение сосисок

Второе ужесточение относительно санкционной продукции планирует ввести Роспотребнадзор, который сейчас запрещает продажу таких товаров. За нарушения планируется увеличить размеры штрафов.

Запрет будет относиться к попадающим на территорию страны продуктам. Например, он будет распространяться на польские сосиски, которые можно увидеть в открытых багажниках машин на каждой третьей остановке в Калининграде.

Сейчас ввозить в страну можно до 5 кг продуктов для себя, друзей и семейного ужина. Вместе с тем предусмотрена ответственность за "незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством". За такое нарушение штраф составляет от 1 500 до 2 000 руб. для граждан и от 30 000 до 40 000 руб. — для юридических лиц.

Но 1 февраля Роспотребнадзор опубликовал для общественного обсуждения законопроект о штрафах от 3 тыс. до 100 тыс. руб. за хранение, транспортировку и продажу санкционных товаров в России.

А кроме увеличения суммы штрафов, также предусматривается введение наказания и за хранение запрещённых товаров.