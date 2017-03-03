Три круга: "Твой Бро" о питании моряков, студентов и космонавтов в советском Калининграде

1 марта увидел свет на ресторанный гид по 50 лучшим заведениям города и области, которые были выбраны путём народного голосования в рамках премии "Пумперникель". Помимо знакомства с этими заветными ресторанами и кафе, мы ударились в изучение калининградского общепита, неотъемлемая часть кулинарной истории которого относится к эпохе СССР. Писатель и городской культуролог Александр Попадин по нашей просьбе рассказал, как выглядели три круга калининградского советского общественного питания.

Гастрономический Калининград от других городов советской родины отличался тремя пунктами, и все они органично слились в фигуре идеального потребителя, в профиле Моряка-Космонавта. Вот он идет в расстегнутом бушлате скафандре, переходя из ресторана «Орбита» в ресторан "Бригантина", вот он метет матросскими клешами космическую пыль немецкую брусчатку, в правой руке у него тюбик с космическим питанием, левой он держит за талию девушку на каблуках и с пакетом фирменным "Мальборо". За ним едет автомобиль "Волга", везущий его фуражку и гермошлем. Вот она, Настоящая Жизнь, Дольче вита и Хай лайф!..

У советских пацанов, все проще: в школьной столовке испуганная сарделька с картофельным пюре, 20 копеек в день или мама сдает классной рупь двадцать на неделю на талоны школьного питания, первое, второе и компот.