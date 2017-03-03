В Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внёс в Государственную думу законопроект, который предусматривает отмену открепительных удостоверений на выборах, в том числе и президентских. Об этом сообщает РИА "Новости".



Изменения были согласованы с Центризбиркомом. Находящиеся не по месту регистрации россияне смогут не позднее чем за три дня до голосования подать заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки сообщений, создание которого ведётся в настоящее время. Сделать это можно будет по электронной почте или по телефону.