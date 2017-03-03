В Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внёс в Государственную думу законопроект, который предусматривает отмену открепительных удостоверений на выборах, в том числе и президентских. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Изменения были согласованы с Центризбиркомом. Находящиеся не по месту регистрации россияне смогут не позднее чем за три дня до голосования подать заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки сообщений, создание которого ведётся в настоящее время. Сделать это можно будет по электронной почте или по телефону.
Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни, — сказал представитель Совфеда.
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