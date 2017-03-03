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Юристы опровергли популярный миф о том, что в своей квартире можно делать всё

11:38
  1724 0
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Популярное утверждение о том, что в своей квартире можно делать что угодно, опровергают юристы и судебная практика. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет "Российская газета".

Статья №40 Конституции сообщает, что каждый имеет право на жильё и не может быть произвольно лишён крыши над головой. Однако расслабляться не стоит, уверены юристы. Ежегодно около 20 тысяч человек по всей стране попадают под принудительное выселение без предоставления другой жилплощади. И чаще всего люди оказываются на улице по собственной вине.

Пьянство, шум и грязь

Если жилец своим поведением мешает другим — это повод для выселения.

"Ведь превращая свою квартиру в свалку или в приют для животных, регулярно устраивая шумные вечеринки и дебош по ночам, граждане тем самым нарушают права соседей. По действующему законодательству этого вполне достаточно, чтобы через суд выселить как нанимателя госжилья (ст. 91 ЖК РФ), так и собственника приватизированных "квадратов", даже если они у него единственные (ст. 293 ГК РФ). В первом случае нерадивых хозяев обычно попросту выставляют за дверь. Во втором — недвижимость продают с публичных торгов и вырученные средства за вычетом всех издержек возвращают уже бывшему владельцу", — рассказал президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.
 

Правда, жёсткие меры власти применяют, когда нарушения носят систематический характер, а уговоры и предупреждения не дают результатов.
 
Кстати, в Калининграде немало таких историй. Так, жительница Центрального района построила тоннели из мусора в коммунальной квартире. 

Квартира — это жилое помещение, а не офис

В квартирах нередко открываются склады, офисы, производственные цеха и даже мини-гостиницы. Однако закон неумолим: жилое помещение должно использоваться по прямому назначению, то есть для проживания людей.
Открывать офис можно только после перевода площади в нежилой фонд. Так, через суд лишили квартиры жительницу Иркутска, которая открыла мини-хостел, мешавший соседям.

Бесконтрольный ремонт — повод для выселения


Перепланировка в квартире разрешена, но лишь в том случае, если укладывается в строительные нормативы и не создаёт угрозу другим жильцам. Если серьёзные изменения проводят без согласования с властями, разрушая жилплощадь, соседи вполне могут подавать в суд. Так лишился квартиры москвич, который решил увеличить санузел квартиры за счёт коридора и кухни. Его ванная оказалась над комнатами других жильцов, их это не устроило, и дело выиграли именно они.
 

Кстати, если не чинить коммуникаций внутри квартиры и регулярно затапливать соседей, тоже можно оказаться на улице.
 

Жилец, который не приватизирует квартиру, не будет прописан в ней вечно

По общему правилу гражданин, который в своё время отказался от приватизации квартиры, получает в ней так называемую вечную прописку: он имеет право бессрочно пользоваться помещением даже в случае смены собственника. Принудительно снять такого человека с учёта раньше было практически невозможно. Суды выносили отказы как под копирку, а хозяевам оставалось либо смириться с обременительным соседством, либо убедить жильца выписаться добровольно. Но три года назад ситуация изменилась. Если "отказник" по собственной воле выехал на постоянной основе в другое место жительства и никак не участвует в содержании приватизированной квартиры — его можно лишить права пользования помещением.
 

Родительские права VS жилищные права

Когда речь идёт о соцнайме, закон позволяет выселять граждан, лишённых родительских прав, если суд признает их совместное проживание с детьми невозможным. Самое трудное в таком деле — собрать достаточную доказательную базу. Здесь пригодятся заключения органов опеки, протоколы полиции, показания свидетелей, а также акты комиссий об обследовании квартиры.

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