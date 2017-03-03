В ГД внесли законопроект, наделяющий правительство правом введения запрета на оборот некоторых товаров

В Госдуму был внесён законопроект о возможности введения в России запрета на оборот некоторых категорий товаров. Об этом сообщается в документе, размещённом на официальном сайте кабмина.



Законопроект был внесён в ГД Минфином. "Предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



В документе прописан порядок применения таких полномочий и инструменты по определению ведомств, которые будут осуществлять контроль за соблюдением запретов.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов, — отмечается в пояснительной записке.