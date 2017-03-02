На время Великого поста в Зеленоградске открыли прямые трансляции богослужений
Фото: пресс-служба Калининградской епархии
В Зеленоградске приход храма Преображения Господня ведёт прямые трансляции с Великопостных богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.
Прямые видеотрансляции проводятся два раза в день: в 9.00 — утреннее уставное богослужение, в 18.00 — Великое повечерие с чтением Великого канона преп. Андрея Критского.
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