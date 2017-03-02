В Совфеде предложили ввести дополнительные выплаты родителям первенцев

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский предложил ввести в России дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребёнка. Об этом сообщает RT.



Обсудить предложение планируется на круглом столе Совфеда, посвящённом демографии. Рязанский считает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости.



"Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рождённые в 90-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. В связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки", — заявил представитель СФ.



Выплачивать дополнительные средства предлагается из средств региональных и федерального бюджетов. Точную сумму предлагаемых выплат Рязанский не назвал.



В настоящее время размер единовременного пособия по беременности и родам в Калининградской области составляет 15,5 тыс. рублей. Получают женщины и ежемесячные пособия в размере 40% от заработной платы. Ели мать не работала до родов, то ей платят 2,9 тыс. рублей за первого ребёнка и 5,8 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. В дополнение к федеральной выплате в Калининграде женщины получают и В настоящее время размер единовременного пособия по беременности и родам в Калининградской области составляет 15,5 тыс. рублей. Получают женщины и ежемесячные пособия в размере 40% от заработной платы. Ели мать не работала до родов, то ей платят 2,9 тыс. рублей за первого ребёнка и 5,8 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. В дополнение к федеральной выплате в Калининграде женщины получают и региональное единовременное пособие в размере 3,5 тыс. рублей на первого ребёнка, 7 тыс. рублей — на второго ребёнка и 10 тыс. рублей — при рождении третьего и последующих детей.



Из средств областного бюджета семьям с одним и двумя детьми со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума (в настоящее время это 10 233 рубля) предоставляется ежемесячное пособие на ребёнка в размере 250 рублей. Одиноким матерям — 500 рублей. Получение этого пособия даёт право детям бесплатно питаться в школе.