Роскачество проверило молочный шоколад

Что проверяли

Специалисты проверили 37 иностранных и российских торговых марок молочного шоколада. Исследования проводили по 40 показателям качества и безопасности, включая наличие эквивалентов масла какао и массовую долю молочного жира. В исследование вошла продукция из Бельгии, Германии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также произведенная на территории России, в частности Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях.

Самые лучшие

Для высококачественного молочного шоколада установили ужесточенные требования: претендент на государственный Знак качества обязательно должен быть изготовлен из натурального сырья и не должен содержать растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Этим повышенным требованиям соответствовал 21 образец, то есть половина исследованных шоколадок. Это образцы Алёнка, Воздушный, Конфил, Победа Вкуса, Россия щедрая душа, Россия щедрая душа (пористый), Русский шоколад, Яшкино, DOVE, FINE LIFE, Milka, NESTLE, SOBRANIE, KarlFazer, Lindt Excellence Extra creamy, MERCI, MOVENPICK, PLAN B, Ritter SPORT GOLDSCHATZ, Ritter SPORT Альпийское молоко и Schogetten ALPINE MILK CHOCOLATE.



Решение о присвоении товарам российского производства государственного Знака качества эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой будет определен уровень его локализации.



При этом все представленные в исследовании молочного шоколада образцы оказались безопасными. Некоторые нарушения маркировки все же были, однако они носят единичный, исключительный характер.



Для нас как для государственного института крайне важно оказывать поддержку по выводу на экспорт наиболее высококачественных российских товаров, а шоколад наряду с другими кондитерскими изделиями сегодня является одной из самых успешных экспортных позиций. Исследование, проведененное Роскачеством, является дополнительным подтверждением, что наша продукция действительно качественная, безопасная и достойная высших оценок", - отметил Петр Фрадков, глава группы Российского экспортного центра.

Четверть шоколадок на полках - кондитерские плитки

Согласно результатам исследований, на полках магазинов присутствует как высококачественный натуральный шоколад, так и дешевый аналог. Законодательство разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, допускает замену молочного жира растительным. При этом, добавление эквивалентов и заменителей какао регулируется лишь добровольным ГОСТом. Если производитель выпускает продукцию не по ГОСТ, а по техническим условиям (ТУ), содержание непосредственно какао-масла и его эквивалентов он устанавливает самостоятельно и продукт по ТУ под названием "шоколад" может оказаться совсем не шоколадом.

Фото Виктора Гусейнова



Результаты лабораторных испытаний показали, что примерно в 25% случаев потребитель рискует купить скорее шоколадный продукт. Подобное кондитерское изделие, содержащее эквиваленты какао-масла, например, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров, не является нарушителем в России, и попадает в категорию "качественных и безопасных".

Шоколад не из натурального какао-масла

Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах (SunMilk, ПОБЕДА ВКУСА(пористый), Слад&Ко, Мишка на Севере). При этом, ни одна в России лаборатория не имеет аккредитацию на данную методику испытаний, поэтому этот показатель является справочным. Низкое содержание общего сухого остатка какао, говорящее об использовании заменителей масла какао, еще в трех (Fiori, Аlten Burg, Праздничная открытка).

В ходе исследования был проверен и распространенный потребительский миф о присутствии на рынке большого количества т.н. "лауриновых плиток". Заменители какао-масла лауринового типа найдены лишь в трех образцах (Fiori, Аlten Burg, Праздничная открытка), что не подтверждает миф о повсеместной фальсификации шоколада лаурином.

Фото Виктора Гусейнова



"То, что сегодня кондитерские изделия выпускаются по ТУ а не по требованиям ГОСТ, свидетельствует и о понижении покупательной способности населения, и о деградации нашего кондитерского рынка, - говорит Дмитрий Абрикосов, директор "Товарищества А.И.Абрикосова сыновей". – Те продукты, которые в своем составе имеют в начале строчки сахар, какао порошок, молоко, а уже в конце перечня какао масса и масло какао, фактически не являются натуральным шоколадом, так как в их составе какао продуктов очень мало, и они там присутствуют только для того, чтобы оправдать слово "шоколад" на этикетке".

Больше какао, чем молока

Кроме того, в рамках исследования изучалась массовая доля молочного жира, а также массовой доли сухого обезжиренного остатка молока или молочных продуктов. В образце под торговой маркой Globus оба этих показателя оказались ниже требуемого ГОСТом уровня, который заявлен на упаковке образца, что является введение потребителя в заблуждение. При этом, в данном образце отмечено высокое содержание какао, что говорит о натуральности продукта. Низкое содержание молочного жира было выявлено в 6 образцах (SunMilk, ПОБЕДА ВКУСА(пористый), Спартак, Праздничная открытка, Fiori, Аlten Burg, при этом, в последних четырех образцах молочный жир отсутствовал вовсе), однако они не могут быть признаны товарами с нарушениями, поскольку не заявлялись на ГОСТ.

Итог

Исследование развеяло популярный миф о превосходстве импортного шоколада над отечественным. Более того, так как шоколад российского производства широко востребован в настоящее время на рынках Азии и получение российского Знака качества откроет отечественным производителям дополнительные возможности экспорта", - сообщили в Роскачестве.



"У нас очень хорошие показатели в кондитерской отрасли. В прошлом году мы увеличили производство сладостей до 3,5 млн тонн, в два раза сократили импорт и около полмиллиона тонн отправили на экспорт, - отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, комментируя результаты исследования Роскачества. - А качественный шоколад всегда был визитной карточкой России. И сегодня он пользуется большим спросом за рубежом - более 60 стран покупает наш шоколад. Только в прошлом году на экспорт отправили около 160 тыс. тонн и меньше стали закупать импортных плиток".