Сельдь вместо кильки и килька вместо салаки: Роскачество проверило российские шпроты

Российская система качества провела исследование шпрот в масле. Результаты размещены на сайте Роскачества.



Исследования показали полную безопасность присутствующих в российских магазинах консервов. Однако качество популярного продукта всё же вызывает ряд вопросов.



20 образцов самых популярных у россиян марок шпрот исследовали по 35 показателям качества и безопасности, включая наличие канцерогенов и пестицидов. Кроме того, Роскачество дополнительно провело уникальное ДНК-исследование, которое позволило определить видовую принадлежность каждого образца. Для проведения лабораторных исследований были привлечены лучшие лаборатории страны, в том числе испытательные центры Росрыболовства и Россельхознадзора.

Лучшие шпроты

Ни в одном образце консервов не выявили нарушений санитарных правил. Согласно результатам тестов, два товара под торговыми марками "Знак качества" и "Рыбное меню" дотянулись до повышенных требований стандарта Роскачества. Решение о присвоении им российского Знака качества эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определён уровень его локализации.



В категорию качественных товаров попали образцы марок "Каждый день", "Либава", Gold Fish, "ДальмореПродукт", "Старая Рига".

Сельдь вместо кильки и килька вместо салаки

По результатам ДНК-анализа в банке под торговой маркой "Крупные шпроты" вместо заявленной на этикетке кильки оказалась рыба семейства сельдевых, а производители брендов "Вкусные консервы" и "Фрегат", указавшие, что кладут в банку салаку, напротив, положили кильку.



Если производители подменяют один вид другим, то они подменяют и документы, подтверждающие безопасность продукции и результаты лабораторных исследований. Бывали случаи, когда подмена наименования происходила без злого умысла, но это ещё большая катастрофа. Это неконтролируемые процессы на производстве", — отметил исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Опасных добавок не нашли

В рамках исследования Роскачество также изучало содержание в шпротах канцерогенов — бензапирена, крезола и бензантрацена, которые образуются в процессе сгорания топлива, в том числе при копчении рыбы. Интересно, что в Евросоюзе эти вещества нормируются лишь суммарно с бензапиреном. При этом специалисты Роскачества, заботясь о потребителе, ввели в опережающий стандарт отдельные нормы по каждому из данных канцерогенов.



В результате испытаний распространённые потребительские мифы о наличии канцерогенов и пестицидов в консервах не подтвердились: ни в одном образце данных веществ обнаружено не было.

Рыба разного размера и пятна в масле

Несмотря на то что российский рынок шпрот, действительно, наполнен безопасной продукцией, несоответствия по маркировке породили большое количество товаров с нарушениями. Так, например, равномерность длины рыбы в банке регламентируется ГОСТом на уровне не более двух сантиметров. Для образцов "Главпродукт", "Пелагус", "Шпроты Балтики", FINE LIFE и "5 морей" неравномерная калибровка тушек явилась единственным показателем, по которому они попали в группу товаров с нарушениями.



Кроме того, ГОСТом ограничивается и повышенное присутствие в масле осадка с кусками рыбы. Такими несоответствиями заявленного ГОСТа отметились шпроты под торговыми марками "Барс" и "Вкусные консервы".

Так называемый отстой в масле шпрот зависит от того, как было проведено копчение и сколько влаги осталось в самой рыбе. Если одновременно в печи коптится партия мелкой и крупной рыбки, то коптильщик ориентирует аппарат на мелкую и сокращает время процесса. Крупная рыба тоже достигнет готовности, но при этом потеряет меньше влаги, поэтому отдаст её уже в банке, и тогда отстоя будет больше. Кстати, вопреки народным мифам, есть в шпротах можно всё, даже масло. Просто надо помнить, что шпроты — это закусочный продукт, который не является постоянным продуктом питания человека", — говорит заведующая кафедры технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета Инна Титова.



Кроме того, в ряде образцов выявлены несоответствия этикетке по общему весу товара, а также нарушение ГОСТа по соотношению массы рыбы к общей массе товара. То есть потребитель получает меньше продукта, чем ожидал и чем за него заплатил. Это продукция под торговыми марками "Беринг", "Вкусные консервы, "Морская радуга", "Русский рыбный мир" и Stella maris.



При этом ещё несколько образцов с аналогичными проблемами не могут быть формально признаны нарушителями по данным показателям: их производители указали на маркировке, что товар выпущен по их собственным техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТу.