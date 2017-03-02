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Главная Новости Общество

Мельников предложил помечать бездомных собак в Калининградской области бирками разных цветов

Автор: Владимир Аксёнов
13:35
  626 2
  • Сергей Мельников. Фото из архива Клопс.Ru
Сергей Мельников. Фото из архива Клопс.Ru
Председатель комитета городского хозяйства Калининграда Сергей Мельников предложил помечать привитых от бешенства бродячих собак разноцветными ярлыками: каждый цвет — под определённый муниципалитет региона. Такое предложение чиновник выдвинул во время круглого стола, посвящённого проблеме бездомных животных, в Калининградской областной думе в среду, 1 марта.
 
Во время обсуждения алгоритма отлова и стерилизации безнадзорных собак Мельников поинтересовался тем, куда именно возвращаются отловленные особи, и получил ответ, что "никто до конца об этом не знает". При этом по договору они должны возвращаться именно на то место, с которого их забрали для обработки.
 
"У меня к подрядчику вопрос тогда. Можно ли собак из разных муниципалитетов разным цветом бирковать, чтобы мы ещё за миграцией наблюдали", — предложил Мельников. Представители КРОО "Право на жизнь" признали, что это было бы оптимальным решением. Однако у организации нет денег на приобретение дорогих бирок.
 
Волонтёры КРОО "Право на жизнь" занимаются отловом, стерилизацией и вакцинацией бездомных собак в Калининградской области с января 2016 года — именно тогда организация выиграла конкурс и заменила ранее действовавшую Службу защиты животных.

Ранее пресс-секретарь КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская сообщила, что в этом году в Калининградской области будет выловлено, стерилизовано и обработано от бешенства в два раза больше безнадзорных собак, чем годом ранее.
 
Напомним: за десять месяцев 2016-го общественная организация, исполняющая в Калининградской области госконтракт по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, обработала более 3 тыс. безнадзорных собак.
 

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2 комментария Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
13:45
Встречное предложение - "бирковать" работников мэрии , причём бирки должны быть разных цветов ( в зависимости от размера получаемых откатов и количеству принятых дебилоидных решений) ! 
Например , за предложение бирковать собак - синяя бирка , за шумовые полосы - жёлтая  , за решение по застройке скверов и парков - красная!  
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nasonova
Дарья Насонова #
14:31
ИДИ ОБНИМУ
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Prist
Prist #
13:54
Очень хотелось бы дополнить :
бирки клеить чиновникам на лоб, чтобы издалека было видно , кто есть кто!
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