Мельников предложил помечать бездомных собак в Калининградской области бирками разных цветов

Председатель комитета городского хозяйства Калининграда Сергей Мельников предложил помечать привитых от бешенства бродячих собак разноцветными ярлыками: каждый цвет — под определённый муниципалитет региона. Такое предложение чиновник выдвинул во время круглого стола, посвящённого проблеме бездомных животных, в Калининградской областной думе в среду, 1 марта.
Во время обсуждения алгоритма отлова и стерилизации безнадзорных собак Мельников поинтересовался тем, куда именно возвращаются отловленные особи, и получил ответ, что "никто до конца об этом не знает". При этом по договору они должны возвращаться именно на то место, с которого их забрали для обработки.
"У меня к подрядчику вопрос тогда. Можно ли собак из разных муниципалитетов разным цветом бирковать, чтобы мы ещё за миграцией наблюдали", — предложил Мельников. Представители КРОО "Право на жизнь" признали, что это было бы оптимальным решением. Однако у организации нет денег на приобретение дорогих бирок.
Волонтёры КРОО "Право на жизнь" занимаются отловом, стерилизацией и вакцинацией бездомных собак в Калининградской области с января 2016 года — именно тогда организация выиграла конкурс и заменила ранее действовавшую Службу защиты животных.
Напомним: за десять месяцев 2016-го общественная организация, исполняющая в Калининградской области госконтракт по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, обработала более 3 тыс. безнадзорных собак
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