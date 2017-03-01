Стала известна программа празднования Дня города в Калининграде

Празднование Дня города пройдёт в течение нескольких дней. 4 июля запланирован вечер встречи ветеранов. Он должен пройти с 15:00 до 17:00 в зале, который вмещает не менее 790 человек. Предусмотрена концертная программа. В этот же день состоится встреча ветеранов строительной отрасли и восстановления Калининграда. Она пройдёт в Центральном парке с 11:00 до 12:30.

8 июля, с 12:00 до 17:00 запланирована акция "Добрый Калининград". Она пройдёт в сквере, площадка которого вмещает не менее одной тысячи человек. С 17.00 в сквере имени Ф. Шопена (улица Коммунальная) пройдёт фестиваль классической музыки. В это же время только в сквере у памятника Ф. Шиллеру (пересечение проспекта Мира с улицей Театральной) выступят не менее шести джазовых коллективов. 9 июля они будут играть с 13:00 до 18:00.

Завершить этот день, 8 июля, должен гала-концерт. Его планируется провести возле Дома Советов или на другой площадке, которая бы смогла вместить 10 тысяч зрителей. Победитель конкурса должен организовать выступления популярных творческих коллективов, "звёзд" отечественной и зарубежной эстрады. Также будут чествовать почётных граждан города и лауреатов премии "Вдохновение". Концерт пройдёт с 19:00 до 23:00.

9 июля откроется традиционная пешеходная зона. Её протяжённость составит не менее 1,5 километров. С 12:00 до 18:00 запланированы театрализованные шествия, парад духовых оркестров, уличных театров. Будет работать выставка-ярмарка с участием не менее 70 мастеров, несколько "творческих остановок" и тематических культурно-массовых мероприятий.

Общая цена контракта составляет порядка 11 миллионов рублей. При этом победителем конкурса стал его единственный участник — ООО "Площадь победы".