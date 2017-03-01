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Главная Новости Общество

Стала известна программа празднования Дня города в Калининграде

Автор: Владимир Аксёнов
20:24
  1267 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Администрация Калининграда опубликовала тендер на организацию и проведение празднования Дня города в 2017 году. Документ задания размещён на сайте государственных закупок в среду, 1 марта. 
 
Празднование Дня города пройдёт в течение нескольких дней. 4 июля запланирован вечер встречи ветеранов. Он должен пройти с 15:00 до 17:00 в зале, который вмещает не менее 790 человек. Предусмотрена концертная программа. В этот же день состоится встреча ветеранов строительной отрасли и восстановления Калининграда. Она пройдёт в Центральном парке с 11:00 до 12:30.
 
8 июля, с 12:00 до 17:00 запланирована акция  "Добрый Калининград". Она пройдёт в сквере, площадка которого вмещает не менее одной тысячи человек. С 17.00 в сквере имени Ф. Шопена (улица Коммунальная) пройдёт фестиваль классической музыки. В это же время только в сквере у памятника Ф. Шиллеру (пересечение проспекта Мира с улицей Театральной) выступят не менее шести джазовых коллективов. 9 июля они будут играть с 13:00 до 18:00.
 
Завершить этот день, 8 июля, должен гала-концерт. Его планируется провести возле Дома Советов или на другой площадке, которая бы смогла вместить 10 тысяч зрителей. Победитель конкурса должен организовать выступления популярных творческих коллективов, "звёзд" отечественной и зарубежной эстрады. Также будут чествовать почётных граждан города и лауреатов премии "Вдохновение".  Концерт пройдёт с 19:00 до 23:00.
 
9 июля откроется традиционная пешеходная зона. Её протяжённость составит не менее 1,5 километров. С 12:00 до 18:00 запланированы театрализованные шествия, парад духовых оркестров, уличных театров. Будет работать выставка-ярмарка с участием не менее 70 мастеров, несколько "творческих остановок" и тематических культурно-массовых мероприятий.
 
Общая цена контракта составляет порядка 11 миллионов рублей. При этом победителем конкурса стал его единственный участник — ООО "Площадь победы".
 
Напомним, что в 2016 году на день города калининградцы должны были увидеть лазерное проекционное шоу на Доме Советов. Мэр Александр Ярошук анонсировал его как "фантастическое зрелище, которого не было за всю историю Калининградской области".
 
Однако оно так и не состоялось. Как объяснил глава Калининграда, в его срыве виноват 44-й закон, не позволяющий менять условия контракта, и "мудозвоны" в лице подрядной организации, которая сначала выиграла, но потом не справился с выполнением  технического задания.  
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Diman78
Diman78 #
21:04
а чего нового будет? Опять поющие горошины и ряженые под хохлому с фонограммой?! Нунафиг, задолбало!
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