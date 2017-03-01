"Кассу на стол": пять самых курьёзных попыток краж и ограблений в Калининграде
Фото: Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В ночь на среду, 1 марта, неизвестный взорвал банкомат
в отделении "Сбербанка" в Балтийске. Злоумышленник похитил из терминала системный блок, приняв его за сейф с деньгами. Скрываясь, вор бросил добычу в соседнем дворе. Клопс.Ru вспомнил другие курьёзные случаи калининградской криминальной хроники.
Невнимательный угонщик
В феврале 2016 года пьяный калининградец пытался угнать машину
. Возможно, ему удалось бы это сделать. Если бы не мужчина с ребёнком, которые в ней находились.
Семейная пара припарковала свой "Рено" у продуктового магазина. Супруга вышла за покупками, оставив мужа и малолетнего ребёнка в салоне автомобиля. В её короткое отсутствие на водительское кресло сел пьяный мужчина. Он попытался завести двигатель.
Ошарашенный хозяин выскочил из авто и начал вытаскивать незнакомца из машины. К этому времени подоспела его жена. Вместе супруги задержали злоумышленника и передали его полицейским.
Находчивая продавщица
Ночью молодой человек зашёл в одну из торговых палаток на ул. Киевская. Он попросил у девушки за стойкой чипсы, а затем направил на неё пистолет, прибавив: "Кассу на стол". В ответ на это сотрудница магазина невозмутимо ответила: "Ты дурак, что ли?". После этого продавщица потянулась за деньгами и попыталась незаметно нажать кнопку вызова охраны. Однако, перепутав рычаги, она открыла холодильник. Раздавшийся звук грабитель принял за сигнализацию и в страхе убежал.
Сонный вор
В феврале 2014 года 28-летний житель Гурьевского района обнаружил в своей машине
, припаркованной у отдела полиции спящего мужчину. Выяснилось, что это вор.
Ночью пьяный гражданин Узбекистана разбил окно "Фольксвагена" и украл из салона автомобиля документы, 15 тысяч рублей и пачку презервативов. После этого мужчина решил вздремнуть. Он разложил водительское кресло и заснул.
Потеря у бара
Мужчина зашёл в питейное заведение в гости. Разговаривая с бывшими коллегами, он подобрался к кассе, неожиданно вытащил оттуда 100 тысяч рублей и попытался скрыться. В погоню за ним бросились сотрудники бара. Догнать его они так и не смогли. Однако, у дверей заведения злоумышленник выронил почти всю похищенную сумму.
Забытый паспорт
Калининградец решился на преступление после семи лет работы в салоне драгоценностей. В конце очередного рабочего дня он сообщил продавщице, что намеревается ограбить магазин. Девушка приняла слова коллеги за шутку, однако тот усадил её на стул, завязал руки и ударил кастетом по лицу и голове. После этого злоумышленник открыл сейф, взял украшения на восемь миллионов рублей и скрылся.
Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили барсетку грабителя. В ней находились гражданский и заграничный паспорт, карточка МПП и несколько тысяч евро. Сейчас забывчивый преступник отбывает девятилетний срок в тюрьме.
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