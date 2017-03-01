В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
+1 °C
ночью
01 марта 2017 г. 21:18
84 370 пользователей
за 24 часа на сайте
58.29 -0.0
Курс ММВБ на 01 марта 2017, 21:00
61.58 -0.19
Курс ММВБ на 01 марта 2017, 21:00
14.31 -0.09
Курс ЦБ на 02 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Кассу на стол": пять самых курьёзных попыток краж и ограблений в Калининграде

Автор: Виктория Мокрецова
19:41
  1401 0
  • Фото: Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото: Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В ночь на среду, 1 марта, неизвестный взорвал банкомат в отделении "Сбербанка" в Балтийске. Злоумышленник похитил из терминала системный блок, приняв его за сейф с деньгами. Скрываясь, вор бросил добычу в соседнем дворе. Клопс.Ru вспомнил другие курьёзные случаи калининградской криминальной хроники. 
 

Невнимательный угонщик

 
В феврале 2016 года пьяный калининградец пытался угнать машину. Возможно, ему удалось бы это сделать. Если бы не мужчина с ребёнком, которые в ней находились.
 
Семейная пара припарковала свой "Рено" у продуктового магазина. Супруга вышла за покупками, оставив мужа и малолетнего ребёнка в салоне автомобиля. В её короткое отсутствие на водительское кресло сел пьяный мужчина. Он попытался завести двигатель.
 
Ошарашенный хозяин выскочил из авто и начал вытаскивать незнакомца из машины. К этому времени подоспела его жена. Вместе супруги задержали злоумышленника и передали его полицейским. 
 

Находчивая продавщица 

 
В декабре прошлого года 21-летний калининградец хотел ограбить пивной магазин. Ему помешала находчивая продавщица.
 
Ночью молодой человек зашёл в одну из торговых палаток на ул. Киевская. Он попросил у девушки за стойкой чипсы, а затем направил на неё пистолет, прибавив: "Кассу на стол". В ответ на это сотрудница магазина невозмутимо ответила: "Ты дурак, что ли?". После этого продавщица потянулась за деньгами и попыталась незаметно нажать кнопку вызова охраны. Однако, перепутав рычаги, она открыла холодильник. Раздавшийся звук грабитель принял за сигнализацию и в страхе убежал.  
 
 

Сонный вор 

 
В феврале 2014 года 28-летний житель Гурьевского района обнаружил в своей машине, припаркованной у отдела полиции спящего мужчину. Выяснилось, что это вор.
 
Ночью пьяный гражданин Узбекистана разбил окно "Фольксвагена" и украл из салона автомобиля документы, 15 тысяч рублей и пачку презервативов. После этого мужчина решил вздремнуть. Он разложил водительское кресло и заснул.
 

Потеря у бара

 
Экс-работник одного из калининградских баров проведал бывших коллег. И прихватил заодно 100 тысяч рублей. А затем потерял их прямо у входа в заведение.
 
Мужчина зашёл в питейное заведение в гости. Разговаривая с бывшими коллегами, он подобрался к кассе, неожиданно вытащил оттуда 100 тысяч рублей и попытался скрыться. В погоню за ним бросились сотрудники бара. Догнать его они так и не смогли. Однако, у дверей заведения злоумышленник выронил почти всю похищенную сумму.
 

Забытый паспорт

 
В январе 2014 года охранник ювелирного магазина ограбил его на восемь миллионов рублей, но забыл на месте преступления свой паспорт.
 
Калининградец решился на преступление после семи лет работы в салоне драгоценностей. В конце очередного рабочего дня он сообщил продавщице, что намеревается ограбить магазин. Девушка приняла слова коллеги за шутку, однако тот усадил её на стул, завязал руки и ударил кастетом по лицу и голове. После этого злоумышленник открыл сейф, взял украшения на восемь миллионов рублей и скрылся.
 
Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили барсетку грабителя. В ней находились гражданский и заграничный паспорт, карточка МПП и несколько тысяч евро. Сейчас забывчивый преступник отбывает девятилетний срок в тюрьме. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополнено)
09:00
  26341 8
В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополнено)
В отношении виновника смертельного ДТП на Окружной возбудили уголовное дело
Фото горячей новости
15:28
  5581 1
"Божественно вкусно, только вот присесть некуда": как Клопс.ru в гости к "ПанПончику" заходил
Фото горячей новости
14:49
  3384
Источник: грабитель, взорвавший офис Сбербанка в Балтийске, перепутал сейф с системным блоком
Фото горячей новости
10:11
  7799 2
ПФР: в Калининградской области живёт 18 человек старше 100 лет
Фото горячей новости
09:16
  3145 0

Лента новостей

Картинка
В Калининградской области на каждого безработного приходится две вакансии
21:12
  48 0
Картинка
Стала известна программа празднования Дня города в Калининграде
20:24
  1267 1
Картинка
Калининградцы жалуются на очереди в МРЭО из-за неработающего терминала
19:57
  697 0
Картинка
"Кассу на стол": пять самых курьёзных попыток краж и ограблений в Калининграде
19:41
  1401 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  2719 0
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1082 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo