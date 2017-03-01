"Кассу на стол": пять самых курьёзных попыток краж и ограблений в Калининграде

В феврале 2016 года пьяный калининградец пытался угнать машину . Возможно, ему удалось бы это сделать. Если бы не мужчина с ребёнком, которые в ней находились.

Семейная пара припарковала свой "Рено" у продуктового магазина. Супруга вышла за покупками, оставив мужа и малолетнего ребёнка в салоне автомобиля. В её короткое отсутствие на водительское кресло сел пьяный мужчина. Он попытался завести двигатель.

Ошарашенный хозяин выскочил из авто и начал вытаскивать незнакомца из машины. К этому времени подоспела его жена. Вместе супруги задержали злоумышленника и передали его полицейским.

Находчивая продавщица