Закрываться или развиваться: какое будущее ждёт калининградские хостелы

По некоторым оценкам, в России работает не менее 1 тысячи хостелов. Лидирующие позиции здесь принадлежат Москве и Санкт-Петербургу (первый хостел в столице открылся в далёком 1992 году). По данным сайта Booking.com, в Калининграде работают 19 официально зарегистрированных хостелов. В высокий сезон их заполняемость не опускается ниже 70%, в низкий — держится в районе 50%. Клопс.Ru решил разобраться, какое будущее ждёт наши хостелы.

"На мой взгляд, в Калининграде очень поздно стали популяризовываться хостелы. Когда я только начинала работать в этой сфере, люди зачастую путали хостел с хосписом, и приходилось объяснять, что же это за зверь такой", — объясняет Анастасия Мельникова, управляющая "Смайл Хостел".

Хостел в цифрах

Гостиница располагается в Центральном районе.

Девять номеров: 6 double, 2 twin, 1 общая женская комната на 6 коек.

Стоимость — от 1000 до 1500 рублей в зависимости от сезона и действующих акции, общая комната — 500 рублей за место.

Не экономить на мелочах

Жизнь не стоит на месте, и за последние 5–7 лет хостелы окончательно приобрели цивилизованный вид. Скупившиеся на развитие заведения закрылись или ушли в "серую" зону. Удержаться на плаву удалось только тем мини-отелям, которые постоянно работали над повышением качества обслуживания и расширяли перечень услуг.

Современный калининградский хостел, оставаясь привлекательным для бюджетных путешественников, мало чем отличается от своих собратьев в Москве или европейских столицах, предлагая множество приятных бонусов, которыми обладают традиционные отели. Сегодня в стандартный пакет удобств подавляющего большинства хостелов включены бесплатная парковка, трансфер из аэропорта, библиотека, гостиная с телевизором и/или игровой приставкой, камеры хранения багажа, ежедневная уборка, завтрак, места для курения и прокат велосипедов. В некоторых заведениях даже предусмотрено размещение домашних питомцев. Отсутствие бесплатного Wi-Fi и вовсе представляется дикостью.

"Отличная организация пространства и обстановка, чистота и ухоженность, душевные хозяева. Из приятностей ванная, а не душ, полный набор посуды, возможность готовки (хоть и не пользовался), персональный ящик, закрывающийся на ключ, по 3 розетки на каждого гостя. Отсутствует ощущение ночлежки", — из отзыва на Booking.com.

"Мы работаем только второй год, но у нас уже есть постоянные клиенты, в том числе из Европы. Мы изначально задумывали наш хостел не просто как место, где можно уютно переночевать по приемлемой цене, а постарались создать обстановку, максимально приближенную к домашней", — комментирует Никита Вахров, совладелец "Чердак Хостел".

Идея открыть хостел семье Вахровых пришла случайно, поясняет он.

"Сидели в интернете, искали готовые упакованные бизнесы, франшизу которых можно было купить. Я вспомнил про то, что в Калининграде недавно открылся хостел под франшизой Аяза Шайбутдинова "LIKE-хостел". Нам понравилась идея бизнеса, где можно общаться с людьми из разных городов, когда они будут приезжать к нам в Калининград, знакомиться с интересными личностями и при этом получать деньги за своё гостеприимство", — рассказывает Никита Вахров.

Хостел в цифрах:

Полезная площадь — 120 кв. м.

Средняя стоимость — 600 рублей.

Количество мест по максимальной загрузке — 18.

Расположение — исторический район города Амалиенау (Центральный).

Хостел на ул. Яблоневая аллея. Фото Дениса Зайцева-Болотникова

Официальные требования

Государство относительно недавно обратило внимание на рынок малых средств размещения. Наведение порядка началось в 2014 году, когда Министерство культуры РФ утвердило порядок обязательной классификации хостелов и иных малых средств размещения в связи с подготовкой к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Когда появился закон, все сначала не придали этому значения. Многие владельцы хостелов откладывали сертификацию гостиничных услуг в долгий ящик, и министерству пришлось несколько раз рассылать напоминания владельцам мини-гостиниц", — вспоминает Мельникова.

Вместе с тем она отметила, что сертификация не содержала невыполнимых требований. Риски закрытия грозили только тем хостельерам, кто изначально не поддерживал условия уютного размещения.

Такие требования, как нормативы жилой площади, договоры с ФМС и на вывоз мусора, медкнижки, соблюдение пожарной безопасности и многие другие были предусмотрены ещё при открытии, подтверждает Вахров.

Хостел на ул. Ольштынская

В ожидании запрета Роман Ёлкин на сегодняшний день является владельцем единственной в Калининграде сети хостелов. Два года назад предприниматель начал свой бизнес с того, что арендовал квартиру, куда поставил несколько кроватей. Сейчас Ёлкин обладает самой большой в столице региона сетью мини-отелей, объединённых общим брендом "Oh, my Kant!". Хостел на 20 человек на Яблоневой аллее, 34 состоит из трех номеров. Мини-отель на площади Калинина, 17-1 способен принять 8 постояльцев, а на улице Ольштынской, 44В-1 — не более 11 гостей. Прежде чем оседлать удачу, предприниматель прошёл серьезные испытания. Его первый хостел закрылся через три месяца из-за разногласий с владельцем помещения. Оказавшись в буквальном смысле с вещами на улице, Ёлкин сперва едва не поддался настроению бросить своё начинание, но решил еще раз испытать фортуну. Следующее открытое им заведение также располагалось в жилом доме. Здесь Ёлкина ожидала другая напасть. Собственники квартир, расположенных в подъезде, оказались недовольны подобным соседством. Отношения с соседями наладились после введения строгих правил: никакого алкоголя и шума в ночное время. Постепенно увеличивающийся поток туристов подтолкнул молодого предпринимателя к расширению дела. Не стоит думать, что бизнес Ёлкина, что называется, сразу попёр в гору. Начинать пришлось на заёмные деньги, а окупаемость этого направления бизнеса, несмотря на его перспективность, не самая высокая. Прибыльность хостелов и сейчас ненамного превышает расходы. В то же время популярность мини-отелей позволяет хостельеру добиваться ситуации, при которой предлагаемая дешевизна размещения и услуг не бьет по его карману, а вырученных средств хватает на обустройство и оформление заведений. В спектр услуг хостела на Яблоневой, к примеру, входят общественная парковка, прокат велосипедов, трансфер до аэропорта Храброво и услуги гида. При стоимости проживания от 400 рублей средняя заполняемость мини-отелей колеблется в районе 60%. Достаточно высокий спрос на услуги хостельера стимулирует Ёлкина на дальнейшее расширение. Сейчас взор предпринимателя привлекает побережье Балтийского моря. По его мнению, потенциал областных приморских курортов, таких, как Пионерский, Светлогорск и Зеленоградск, ещё предстоит раскрыть. Серьезная проблема заключается в сезонной привлекательности этих городов. По словам Ёлкина, в зимнее время гостям там попросту нечего делать. Горизонт возможностей бизнесмена омрачает единственная туча. Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых домах. Если документ будет принят, хостелы на площади Калинина и улице Ольштынской ожидает закрытие. В сентябре прошлого года мини-отель на площади Калинина попал под прицел съемочной команды программы "Ревизорро". Ведущая Ольга Романовская по итогам визита раскритиковала заведение, подробно остановившись на старом постельном белье и неприбранных номерах. По словам владельца хостела Романа Ёлкина, все выявленные изъяны обслуживания были незамедлительно исправлены. Ёлкин даже выразил благодарность проверяющим. "Понимаете, реклама не бывает плохой. Поток посетителей после выхода программы не стал меньше", - заверил владелец хостела. Роман Ёлкин. Фото Дениса Зайцева-Болотникова

Идеально для парочек

С течением времени эволюционировали как хостелы, так и их контингент. Шумные компании студентов никуда не делись, и молодёжь до сих пор является их основной клиентурой, при этом с каждым годом бюджетный туризм привлекает интерес более старшего поколения. Ранее подавляющее большинство постояльцев (до 80%) составляла молодёжь в возрасте от 20 до 30 лет, сегодня среди останавливающихся в хостелах туристов весомую долю занимают люди в возрасте от 30 и более лет.

В первую очередь хостельеры отмечают отсутствие сильного интереса со стороны европейцев. Иностранных гостей довольно мало, на их фоне выделяются туристы из Азии. Как объясняет Мельникова, студенты из азиатских стран, обычно учащиеся в Москве или Санкт-Петербурге, предпочитают знакомиться с Россией во время ознакомительных поездок в регионы и зачастую свой первый визит наносят в Калининградскую область. Наращивает силу въездной туристический поток из Белоруссии.

Кроме того, низкие тарифы на авиасообщение в летнее время который год привлекают внимание жителей Белокаменной и Северной столиц. Большинство путешественников из этих городов, будь то парочки или большие компании, предпочитают проводить выходные на пляжах Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского.

Также калининградские хостельеры уловили тенденцию, что россияне все чаще предпочитают семейные поездки. Расширяющийся спрос на отдельные номера с ванной комнатой переориентировал владельцев хостелов, многие из которых стали уходить в сторону мини-отелей.

"Те хостельеры, кому позволяет планировка, обустраивают отдельные номера с ванной комнатой, при этом они могут позволить себе поставить цену ниже, чем те, кто арендует помещения, что, в свою очередь, привлекает гостей. Получается выгодней, чем держать много кроватей в одном номере", — говорит Мельникова.

В то же время окончательно отказываться от идеи хостела никто не спешит — владельцы дорожат уже сложившейся среди путешественников репутацией. Ведь только гарантия качественного обслуживания позволяет увеличить приток клиентов, уточняет Вахров.

"Конкуренция в сфере хостелов отсутствует, туристов на всех хватит. Мы молодой хостел, наши цены ориентируются на среднерыночные. Затраты на маркетинг практически нулевые, единственной нашей рекламой являются рекомендации тех людей, которые приезжали и им понравилось. Другими словами, добрая репутация — лучшая реклама", — подчёркивает он.

Хостел на ул. Ольштынская. Фото Дениса Зайцева-Болотникова

Брони на ЧМ нет

Среднее время проживания в хостеле составляет от трёх до семи дней. За это время туристы обычно успевают осмотреть все местные достопримечательности и, если позволяет погода, посетить море или Куршскую косу. Пользуются популярностью поездки в Балтийск — самую западную точку России.

Вместе с тем владельцы хостелов отмечают, что Калининградская область в плане туристической привлекательности заметно уступает другим регионам. Молодёжи, привыкшей к бурной ночной жизни, не хватает увеселительных заведений и ночных клубов. Бросается в глаза полное отсутствие экстремальных аттракционов, а также парков развлечений — излюбленного места отдыха семей с детьми. Потенциал региона используется слабо, вследствие чего множество архитектурных достопримечательностей, расположенных в области, вовсе не попадают в область зрения туристов, интересующихся богатой историей края. Кроме того, хостельеры считают ожидания местных властей от грядущего чемпионата мира по футболу завышенными и сами не связывают с ним больших надежд.

И всё же исследования подтверждают, что на протяжении последних лет туристическая привлекательность Калининградской области стабильно растёт. Эксперты регулярно включают регион в различные ТОПы . В прошлом году Калининградская область заняла 9-е место в рейтинге туристической привлекательности регионов России. Сайт о планировании и бронировании путешествий TripAdviso поставил Калининград на 7-ю позицию в списке самых популярных направлений в России 2016. В том же году Калининград занял пятое место в рейтинге самых востребованных туристических направлений России среди иностранцев по итогам исследований Google.

Номерной фонд большинства мини-гостиниц в Калининграде забронирован до самого конца лета. Их владельцы задумываются о расширении бизнеса.

"Перспективой развития может стать наращивание мощностей, а именно поиск новых локаций для сдачи в посуточную аренду, а также расширение количества дополнительно предоставляемых услуг, таких как трансфер до аэропорта и т.п.", - заключает Вахров.