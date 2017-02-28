"Известия": Калининград попал в туристический российский топ благодаря янтарю и курортам

Калининград вошёл в список самых популярных туристических брендов России. Об этом сообщают "Известия"
с ссылкой на компанию "Рейтинг", проводившую исследования.
В рейтинг вошли сувениры, заведения, курорты, продукты питания и прочие причины, по которым российские города привлекают туристов. Калининград фигурирует в списке трижды. На 36 месте – изделия из янтаря. По данным исследования, познакомиться с ними поближе желают 73% опрошенных. На 75 месте – маршрут "Янтарный край", который интересен 79% респондентов. На 87 месте рейтинга расположились калининградские курорты: отдохнуть на них хотят 69% опрошенных.
Первую пятёрку брендов в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург с такими местами, как Третьяковская галерея, Кремль, Эрмитаж, Петергоф и Большой театр. Также в списке есть такие позиции, как адыгейский сыр, тульский самовар и тамбовская картошка.
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