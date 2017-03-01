В районе улицы Гагарина предположительно находится 14 крупных немецких захоронений

Из 46 крупных захоронений Калининграда 14 находятся в районе улицы Гагарина. Об этом во время рабочего выезда на строительную площадку, на которой были найдены останки жителей бывшего Кёнигсберга, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в среду, 1 марта.

На дежурной карте города около 150 захоронений и кладбищ. При этом крупных 46, из них 14 находятся в пределах улицы Гагарина по правой и левой стороне, — рассказал Крупин.

Председатель комитета архитектуры и строительства отметил, что на данных территориях в будущем может быть произведено строительство. Перед началом работ потенциальные застройщики должны будут провести обследование земли на предмет останков.

Схема предполагаемого расположения захоронений. Фото предоставлено КАиС