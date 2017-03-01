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В районе улицы Гагарина предположительно находится 14 крупных немецких захоронений

Автор: Владимир Аксёнов
15:36
  1440 2
  • Автор фото: Виктор Буздин
Автор фото: Виктор Буздин
Из 46 крупных захоронений Калининграда 14 находятся в районе улицы Гагарина. Об этом во время рабочего выезда на строительную площадку, на которой были найдены останки жителей бывшего Кёнигсберга, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в среду, 1 марта.
На дежурной карте города около 150 захоронений и кладбищ. При этом крупных 46, из них 14 находятся в пределах улицы Гагарина по правой и левой стороне, — рассказал Крупин.
Председатель комитета архитектуры и строительства отметил, что на данных территориях в будущем может быть произведено строительство. Перед началом работ потенциальные застройщики должны будут провести обследование земли на предмет останков.
 
Схема предполагаемого расположения захоронений. Фото предоставлено КАиС
 
В Калининграде отработан механизм перезахоронения останков. В городе создана рабочая группа, которая определила порядок действий, позволяющий сберегать культурные слои, эксгумировать и хоронить останки, соблюдая этические нормы. При этом строительные работы не приостанавливаются. Также была разработана методика определения стоимости работ по обследованию территорий и выявлению захоронений. Однако российские законы не предусматривают ответственность застройщиков за скрытие костных останков. Комитет архитектуры внёс на рассмотрение областной Думы предложение ввести штрафные санкции, которые возможно было бы применять к застройщикам, которые игнорируют данные требования.
 
Ранее на строительной площадке по улице Юбилейная, 10 были найдены останки 53 человек. Как стало известно позже, все они принадлежат немцам, бывшим жителям Кёнигсберга. При этом среди найденных тел есть дети.
 
 

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2 комментария Правила комментирования

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zvm
zvm #
16:19
эти кладбища известны с первых дней нашего здесь пребывания
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Кар Карыч
Карыч Кар #
17:26
когда строили дом гагарина 11, что то никто не позаботился о перезахоронении. по черепам ходили, а потом подсыпку сделали из костей.
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