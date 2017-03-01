В районе улицы Гагарина предположительно находится 14 крупных немецких захоронений

Из 46 крупных захоронений Калининграда 14 находятся в районе улицы Гагарина. Об этом во время рабочего выезда на строительную площадку, на которой были найдены останки жителей бывшего Кёнигсберга, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в среду, 1 марта.
На дежурной карте города около 150 захоронений и кладбищ. При этом крупных 46, из них 14 находятся в пределах улицы Гагарина по правой и левой стороне, — рассказал Крупин.
Председатель комитета архитектуры и строительства отметил, что на данных территориях в будущем может быть произведено строительство. Перед началом работ потенциальные застройщики должны будут провести обследование земли на предмет останков.
Схема предполагаемого расположения захоронений. Фото предоставлено КАиС
В Калининграде отработан механизм перезахоронения останков. В городе создана рабочая группа, которая определила порядок действий, позволяющий сберегать культурные слои, эксгумировать и хоронить останки, соблюдая этические нормы. При этом строительные работы не приостанавливаются. Также была разработана методика определения стоимости работ по обследованию территорий
и выявлению захоронений. Однако российские законы не предусматривают ответственность застройщиков за скрытие костных останков. Комитет архитектуры внёс на рассмотрение областной Думы предложение ввести штрафные санкции, которые возможно было бы применять к застройщикам, которые игнорируют данные требования.
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