Посёлок в Зеленоградском районе затопило из-за неисправной канализационной системы

Улицы посёлка Поваровки Зеленоградского района в минувшие выходные затопило из-за затяжных дождей и неисправной канализационной системы. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



"Мы уже лет пять-шесть так мучаемся, — рассказали жители посёлка. — Дренаж колхоз наш делал в свое время, но он уже засориться за столько лет успел. Раньше вода весной набиралась, но она сходила довольно быстро".



По словам местных жителей, воду, которая часто застаивается на улицах, выкачивают с помощью насоса, переливая на другую сторону дороги. Раньше неподалёку находились очистные сооружения, но их не чистили несколько лет.