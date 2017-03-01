Посёлок в Зеленоградском районе затопило из-за неисправной канализационной системы
Фото "Комсомольской правды в Калининграде"
"Мы уже лет пять-шесть так мучаемся, — рассказали жители посёлка. — Дренаж колхоз наш делал в свое время, но он уже засориться за столько лет успел. Раньше вода весной набиралась, но она сходила довольно быстро".
По словам местных жителей, воду, которая часто застаивается на улицах, выкачивают с помощью насоса, переливая на другую сторону дороги. Раньше неподалёку находились очистные сооружения, но их не чистили несколько лет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.