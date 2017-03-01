"Я потрясён вашей отзывчивостью!": погорельцам из Калининграда помогли собрать деньги на ремонт

Семье Сергея Гончара из Калининграда, у которой 9 февраля на ул. Беговой сгорели чердак и крыша дома, жители города помогли собрать более 120 тысяч рублей на ремонт. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Сергей, поблагодарив в соцсетях всех, кто оказал поддержку.



Друзья! Хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи, — написал Сергей Друзья! Хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи, — написал Сергей на своей странице в фейсбуке . — Прежде всего, хочу сказать спасибо тем, кто пришёл разгребать завалы на моём сгоревшем чердаке. Больше шестидесяти денежных переводов сложились в почти 120 тысяч рублей. Огромная благодарность всем, знакомым и незнакомым, кто счёл возможным поделиться с нами — ваша щедрость никогда не забудется моей семьёй. Я потрясён вашей отзывчивостью и бескорыстностью!.."



Редакции Сергей рассказал, что на данный момент соседи — пара пенсионеров, с помещения над которыми начался пожар, — вынуждены жить в затопленной после тушения квартире. Идти им больше некуда. Семья Гончаров с детьми жить в пострадавшем от пожара помещении не рискует — ведь то, что осталось от крыши и потолка, может обрушиться. Пока они вчетвером живут в кухне у своих родственников.



В квартире всё мокрое, мебель рассохлась, обои отваливаются, окно закрыто плёнкой... — говорит Сергей. — Однозначно придётся делать капитальный ремонт жилья, покупать новую мебель, вставлять окно. Но пока не отремонтируем крышу, нет смысла делать ремонт в квартире. Всё, что сейчас мы можем сделать, — новую проводку, заменить трубы, вставить окно".

Помощи будут просить у Фонда капремонта

По словам Сергея, отремонтировать чердак и крышу своими силами им вряд ли удастся — во-первых, очевидно, что собранной суммы на это не хватит, а во-вторых, поначалу необходимо хорошенько обследовать чердак и его конструкции, ведь там сгорело много деревянных элементов. Сейчас там всё настолько хлипкое, что любой ураган может снести крышу.



"Прогорел второй ярус металлочерепицы — её нужно заменить (около 100 м2), балки и стропила нужно проверить — вместо большинства из них придётся устанавливать новые. Будем обращаться в Фонд капремонта с просьбой перенести хотя бы частичный ремонт дома, запланированный на 2035 год, на 2017 год, ведь мы платим в фонд деньги. Нам сказали, что сейчас это единственная организация, которая может нам помочь. А средства, которые нам перечислили, при необходимости пойдут на ремонт общего имущества дома", — говорит Сергей.



Редакция Клопс.Ru обратилась в Фонд капитального ремонта Калининградской области, в ближайшее время его специалисты пообещали рассказать, чем они смогут помочь жителям этого дома.