В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
+1 °C
ночью
01 марта 2017 г. 12:42
80 535 пользователей
за 24 часа на сайте
58.23 -0.06
Курс ММВБ на 01 марта 2017, 12:00
61.4 -0.38
Курс ММВБ на 01 марта 2017, 12:00
14.22 -0.02
Курс ЦБ на 01 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Я потрясён вашей отзывчивостью!": погорельцам из Калининграда помогли собрать деньги на ремонт

Автор: Ольга Запивалова
12:36
  54 0
  • Фото предоставлено Сергеем Гончаром
Фото предоставлено Сергеем Гончаром
Семье Сергея Гончара из Калининграда, у которой 9 февраля на ул. Беговой сгорели чердак и крыша дома, жители города помогли собрать более 120 тысяч рублей на ремонт. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Сергей, поблагодарив в соцсетях всех, кто оказал поддержку. 

Друзья! Хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи, — написал Сергей на своей странице в фейсбуке. — Прежде всего, хочу сказать спасибо тем, кто пришёл разгребать завалы на моём сгоревшем чердаке. Больше шестидесяти денежных переводов сложились в почти 120 тысяч рублей. Огромная благодарность всем, знакомым и незнакомым, кто счёл возможным поделиться с нами — ваша щедрость никогда не забудется моей семьёй. Я потрясён вашей отзывчивостью и бескорыстностью!.."

Редакции Сергей рассказал, что на данный момент соседи — пара пенсионеров, с помещения над которыми начался пожар, — вынуждены жить в затопленной после тушения квартире. Идти им больше некуда. Семья Гончаров с детьми жить в пострадавшем от пожара помещении не рискует — ведь то, что осталось от крыши и потолка, может обрушиться. Пока они вчетвером живут в кухне у своих родственников.  
 

В квартире всё мокрое, мебель рассохлась, обои отваливаются, окно закрыто плёнкой... — говорит Сергей. — Однозначно придётся делать капитальный ремонт жилья, покупать новую мебель, вставлять окно. Но пока не отремонтируем крышу, нет смысла делать ремонт в квартире. Всё, что сейчас мы можем сделать, — новую проводку, заменить трубы, вставить окно". 

Помощи будут просить у Фонда капремонта

По словам Сергея, отремонтировать чердак и крышу своими силами им вряд ли удастся — во-первых, очевидно, что собранной суммы на это не хватит, а во-вторых, поначалу необходимо хорошенько обследовать чердак и его конструкции, ведь там сгорело много деревянных элементов. Сейчас там всё настолько хлипкое, что любой ураган может снести крышу.

"Прогорел второй ярус металлочерепицы — её нужно заменить (около 100 м2), балки и стропила нужно проверить — вместо большинства из них придётся устанавливать новые. Будем обращаться в Фонд капремонта с просьбой перенести хотя бы частичный ремонт дома, запланированный на 2035 год, на 2017 год, ведь мы платим в фонд деньги. Нам сказали, что сейчас это единственная организация, которая может нам помочь. А средства, которые нам перечислили, при необходимости пойдут на ремонт общего имущества дома", — говорит Сергей.

Редакция Клопс.Ru обратилась в Фонд капитального ремонта Калининградской области, в ближайшее время его специалисты пообещали рассказать, чем они смогут помочь жителям этого дома.

Напомним: 9 февраля 2017 года калининградец Сергей Гончар с женой и двумя детьми едва не сгорели в своей квартире. Теперь погорельцы живут на кухне в квартире родственников и собирают деньги на ремонт квартиры, чердака и кровли.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополняется)
09:00
  14796 4
В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополняется)
"Божественно вкусно, только вот присесть некуда": как Клопс.ru в гости к "ПанПончику" заходил
Фото горячей новости
12:00
  345
Источник: грабитель, взорвавший офис Сбербанка в Балтийске, перепутал сейф с системным блоком
Фото горячей новости
10:11
  3837 1
В Калининградской области ищут дом для двух канюков-инвалидов (фото)
Фото горячей новости
09:58
  1455 0
ПФР: в Калининградской области живёт 18 человек старше 100 лет
Фото горячей новости
09:16
  1516 0

Лента новостей

Картинка
"Я потрясён вашей отзывчивостью!": погорельцам из Калининграда помогли собрать деньги на ремонт
12:36
  54 0
Картинка
В Калининграде собирают деньги братьям с редким генетическим заболеванием
12:23
  172 0
Картинка
Как получить деньги в размере 13% от покупки жилья, за лечение, обучение, пенсионные и страховые взносы
11:49
  2791
Картинка
"Левада-центр": россияне гордятся победой в Великой Отечественной войне и стыдятся своей бедности
11:47
  353 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  2494 0
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1011 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo