Два взгляда на "Слишком свободного человека": репортаж Клопс.Ru с калининградской премьеры фильма о Немцове

В последний день зимы в Калининграде показали документальный фильм про Бориса Немцова "Слишком свободный человек". История России последнего 20-летия слишком неоднозначна, поэтому Клопс.Ru решил отправить двух журналистов одного возраста, которые по-разному увидели одну киноленту.

Перед показом

Мария: На подходе к кинотеатру доносится кем-то брошенная собеседнику фраза: "Знаешь, что идёшь на антисоветский фильм?". Картину анонсировали как историю России последних 20 лет через судьбу политика. Её На подходе к кинотеатру доносится кем-то брошенная собеседнику фраза: "Знаешь, что идёшь на антисоветский фильм?". Картину анонсировали как историю России последних 20 лет через судьбу политика. Её рекомендовали не показывать в калининградских кинотеатрах как фильм, который может стать "неким призывом к бунту или митингу".

Зал в "Заре" полон. Солидного возраста мужчины, женщины. Ожидала увидеть здесь больше молодых лиц, полных задора и огня, но их оказалось в разы меньше. Удивительно, ведь фильм снимался в основном для молодой аудитории, в этом признавался и презентовавший картину журналист Михаил Фишман.

Кадр из фильма

Наталья: Ещё за час до премьеры по холлу кинотеатра "Заря" ходит директор по коммуникациям центра документального кино Евгения Милова. Она разговаривает со знакомыми, благодарит тех, что они пришли, спокойно (на самом деле нет) оглядывает людей возле кассы. Говорит:

— Как-то мало людей. Билетов вроде было продано больше. А людей меньше. Может быть, они все в кафе? Или опаздывают. Но время-то уже подходит. Не может же это быть провокацией, было бы странно, чтобы кто-то вот так скупил все билеты, чтобы они никому не достались, не может же такого быть. Красивая очень пожилая леди с брошкой на шляпке спрашивает у Миловой, где вход в зал, где показывают кинокартину про Бориса Ефимовича Немцова, очень чётко произносит слово "кинокартина". В кинотеатре раздаются три звонка. Фото Артёма Килькина Михаил Фишман на каждой премьере выходит к зрителям на сцену перед самым началом и благодарит людей за то, что они пришли. В Калининграде он тоже перед самым началом фильма понимается и оглядывает зал, пустых мест в нём немного. — Он (Прим.ред.— Борис Немцов) был здесь, стоял на этой сцене, — сказал Фишман зрителям. Зал слушает журналиста в полной тишине. Он уходит, и после коротких титров начинается кино.

Человек куража

Мария: Общая канва фильма такова: юный Немцов родом из российской глубинки делает блестящую карьеру губернатора, после уговоров Ельцина переезжает в Москву. Его любит президент, поддерживает народ. Борис не боится не соглашаться с главой государства по войне в Чечне. Президент к нему прислушивается. Потом подающий надежды влезает в дурно пахнущую историю с делёжкой Березовского и Гусинского "Связьинвеста", олигархи начинают мстить. Ельцин устаёт отмахиваться от льющихся с экранов телеканалов в рамках кампании по дискредитации политика историй про потенциального преемника и убирает его из Кремля.

г. Владимир, 18 июля 2013 года. Фото Александра Подгорчука

А дальше раздача агитационных листовок, митинги, аресты и в финале — убийство на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля. И заключительная фраза Ходорковского про то, что о такой смерти можно только мечтать: по дороге к Кремлю и от пули врага.

В фильме появляется много героев, в разное время пересекавшихся с Борисом Ефимовичем: от Навального до Фридмана, от Яшина до Ходорковского. Не было разве что отказавшегося участвовать в документальной киноленте Чубайса, который был бы здесь очень уместен.

Кадр из фильма

Я в силу своего возраста не помню Немцова на коне. В фильме знакомый мне образ Бориса Ефимовича появляется ближе ко второй части: его отнесли к части под названием "Маргинал". Тогда он уже представитель оппозиции, вылетевший из кремлёвской обоймы: его запихивают в автозак на Болотной, стаскивают с трибуны на Триумфальной площади. Ярче всего мне вспоминаются кадры с моста в ночь убийства. В фильме их решили оставить за скобками. Вероятно, потому, что многие появившиеся в фильме герои не верят, что Борис Немцов не жив.

Кадр из фильма

И весь фильм нам показывают, что в стране разруха, идеалы потеряны, а он сохранил внутреннюю свободу: честный, искренний, дерзкий, идеальный. Человек куража, как называют его друзья. Сюжетная линия настолько выбелена, что кажется, что это неправда. Ещё бы чуть-чуть — и совсем бы получилась сказка про без оговорок положительного героя.

Во время просмотра есть ощущение, что это художественный фильм и развязка сейчас будет другая: точно уж не прогулка с юной дамой сердца и цветы на месте убийства. Ну не может история святого человека оборваться вот так!

Зритель как будто додумывает несостоявшуюся историю современной России: вот был бы Борис жив — всё иначе случилось бы в жизни нашей страны, каждого из нас. А ведь это вряд ли так. Просто стало принято причислять к лику святых, называть улицы именами внезапно ставших героями, раздавать эти самые звания направо и налево. Странно, как ловко исчезают сомнительные точки в биографии, когда человек уходит. Благодатная почва для "как же сильно мы его любили и совсем не ценили".

Кадр из фильма

На протяжении всего фильма мужчина, сидящий на пару рядов позади, разговаривал с экраном. Он выкрикивал что-то про махинации, про враньё и бандитов, разворовавших страну. Хотелось бы послушать его после просмотра фильма, но из зала дебошира вывели.

Диалог со зрителями в конце фильма вышел очень скомканным. Часть зала направилась к выходу, оставшиеся услышали несколько слов благодарности от тех, кто решил высказаться. Минута молчания и занавес, оставивший тяжёлое впечатление и мысли.

Антикризисный марш в Калининграде, 1 марта 2015 года. Автор: Александр Подгорчук



Дали познакомиться с Борисом Немцовым

Наталья: Во всех интервью Фишман говорит о том, что во многом эта картина не только про Бориса Немцова, но и про период в истории и что этот фильм призван напоминать, поскольку люди забывают, что было в 90-е, а скоро начнут забывать, что было в нулевые. В зале "Зари" зрители, кажется, ещё помнят. Когда на экране появляется Немцов в белых штанах, все смеются.

На архивных съёмках Борис Ельцин представляет молодого Владимира Путина, когда Немцов сидит в студии НТВ с журналистами, зрители снова смеются, потому что все эти известные люди выглядят непривычно, в широких пиджаках и слишком ярких рубашках.

Картина Михаила и Веры, несмотря на то, что она рассказывает про конкретную политическую фигуру, на самом деле, будет интересна даже тем, кто далек от политики, и кто никогда не интересовался судьбой Немцова. Первую половину фильма внимание зрителя все время цепляют маркеры той эпохи: истории про масло, которое стоило 5,50, а потом стало стоить 300 рублей; танки, митинги, дорогой бензин. По кусочкам авторы собирают эпоху из воспоминаний людей, из архивных материалов. Это происходит само собой, потому что в тот период Немцов входит в "первый эшелон" и участвует во всех главных событиях страны.

Борис Немцов с президентом Владимиром Путиным, 4 июля 2000 года. Фото: ru.wikipedia.org В той части истории, где Немцов уходит в оппозицию к власти, становится куда меньше эпохи и куда больше самого политика. От того фильм не становится менее интересным, но рассказывает уже более частную историю. Что самое удивительное, что в картине почти нет оценок. Собрано так много мнений и ни разу никто не сказал ничего ужасно пошлого вроде "лучшие уходят первыми" или чего-то такого. Вместо этого периодически на фоне хроники звучат записи самого Немцова, который рассказывает о событиях, о планах, о своих взглядах. И в итоге этого всего остается ощущение, что тебе дали шанс познакомиться с этим человеком, и будто бы даже вспомнить что-то вместе с ним. Кадр из фильма "Это кино про историю нашей страны": мысли автора о фильме Наталья: В конце фильма после самых титров один из авторов фильма Михаил Фишман выходит на сцену. Ему аплодируют. Михаил выглядит взволнованным. Полная женщина с короткой стрижкой берёт у него автограф. Говорит: "Мы же только вчера вас по телевизору видели, а вот вы здесь! Невероятно!". Мужчины хлопают Фишмана по плечу. Сухо говорят: "Спасибо за то, что вы делаете". Михаил крутит головой по сторонам, кивает, подписывает, некоторых даже обнимает.

Фото Артёма Килькина Фото Артёма Килькина

Наталья: После просмотра мы идём с Михаилом за столик в холле, чтобы поговорить.

— Ну как вам фильм? – сходу спрашивает он, и сразу понятно, что человек больше привык задавать вопросы, чем отвечать на них.

— Мне понравилось, — отвечаю я и не успеваю закончить мысль.

— Какой-то очень приятный оказался зал, такая живая реакция, — говорит Михаил.

— Вы вообще после всех премьер заходите и общаетесь? Какие впечатления у людей?

— В основном положительные. Люди действительно благодарят. И говорят, что, с одной стороны, это про Немцова, но с другой – это больше, это про историю нашей страны.

Михаил Фишман. Фото Александра Подгорчука



— В интервью вы говорили, что не рассчитывали, что фильм вообще будет показан в кинотеатрах, а в итоге такой успех. Уже ведь очень хорошие сборы?

— Да, это правда. Во-первых, мне кажется, что у нас получилось рассказать историю, которую интересно смотреть. Мы понимаем, что у нас аудитория, которая сочувствует нашему герою, и имя Немцова отзывается безусловно у аудитории, но при этом получилось благодаря Вере рассказать эту историю интересно и так, чтобы был некий эффект кинематографический, так я это понимаю, поэтому люди идут в кино, поэтому говорят своим друзьям, что это интересно и стоит посмотреть, поэтому это сарафанное радио работает и люди смотрят. Мне так кажется, но я могу ошибаться.

— То есть идут больше смотреть фильм об истории, чем о Немцове? Что для вас как для автора первично?

— Мне кажется, и то и другое. Очень трудно разделить. Была цель рассказать его политическую биографию.

— И всё?

— Да, я политический журналист, я привык рассуждать в категориях политики. Я понимал ещё до того, как начал делать фильм, что Немцов единственный, кто прошёл вот так через эти 25 лет истории России. И так получается, что через него мы можем посмотреть на историю нашей страны, на то, через какие ключевые точки она проходила. Есть уже несколько фильмов про Немцова. Есть замечательный фильм Зоси Родкевич, например.

— За два года было снято несколько уже таких фильмов?

— Да, не первый. В фильме Зоси на него смотрят как на человека, на личность. Мы делаем не так с Верой (Прим.ред. — режиссер фильма Вера Кричевская), мы отходим на шаг назад и смотрим на него как на политика и дальше наблюдаем за его судьбой.

— А как у вас вообще появилась идея снять этот фильм?

— Мне предложили написать сценарий для фильма про Немцова для одного немецкого телеканала. Этот фильм даже вышел год назад, в годовщину был показан по немецкому телевидению. И, собственно, я написал что-то такое вроде сценария, начал думать, с кем нужно разговаривать, чтобы такой фильм получился, начал брать интервью, и по ходу этой работы стало понятно, что это более масштабный замысел, чем потом появится на немецком телевидении. И я понял, что с этим один не справлюсь, и позвал Веру. И мы дальше стали работать вместе, нашли ещё новых героев, стали думать, кто нам ещё нужен, как это сделать, и в результате сделали.

Антикризисный марш в Калининграде, 1 марта 2015 года. Фото Александра Подгорчука

— Формат фильма привычен был бы для Штатов, но для нас это нетипичный формат документального кино, нет рассказчика, нет закадрового голоса. То есть вы как бы дистанцируетесь?

— Это, собственно, идея Веры, что рассказчик нам не нужен. Я очень рад, что я не спорил, что мы договорились, вот этот жанр, когда стоит рассказчик или за кадром рассказывает, что происходит, он превращает историю во что-то вроде киноколонки, в такую публицистику кинематографическую. А мы сделали что-то другое. А поскольку рассказчика нет, это история, которая сама себя рассказывает, а мы держим микрофон, если угодно. И это производит другой эффект, и появляется другой смысл. Вот она история, рассказанная её участниками. Частично от лица Немцова.

— На ваш взгляд, было ли возможным снять такой фильм при его жизни?

— Мне бы такое не пришло в голову. Я бы за это не взялся. Это, наверное, было бы невозможно сделать при жизни. В этом большая беда. В этом смысле лучше бы этого фильма не было.