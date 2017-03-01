Алиханов о жизни в Калининграде: Страшно должно быть не нам, а НАТО

И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос, не страшно ли ему жить в регионе, который находится в окружении стран НАТО. Об этом сообщает Gazeta.ru

Вопрос был задан на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По словам Алиханова, "напрягаться больше должны соседи Калининграда". "Я говорю: страшно должно быть не нам, а им. Судя по их действиям, например, наращиванию натовских группировок, это не мы боимся, а нас боятся", — заявил он.