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Алиханов о жизни в Калининграде: Страшно должно быть не нам, а НАТО

07:05
  2048 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос, не страшно ли ему жить в регионе, который находится в окружении стран НАТО. Об этом сообщает Gazeta.ru.
 
Вопрос был задан на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По словам Алиханова, "напрягаться больше должны соседи Калининграда". "Я говорю: страшно должно быть не нам, а им. Судя по их действиям, например, наращиванию натовских группировок, это не мы боимся, а нас боятся", — заявил он.
 
Напомним, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не бояться альянса. По его словам, действия организации носят оборонительный характер. 

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1 комментарий Правила комментирования

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Insider
Insider #
07:25
НАТО готовится к неизбежному развалу, и причем скорому, до основания разграбленной страны.
А вот когда такой развал, предопределенный тотальным воровством и коррупцией бесконтрольной и несменяемой власти, случится, вот тогда в область обязательно будут введены военно-полицейские силы, уже сконцентрированные у наших граниу.

P.S. Мне тут вчера писали, что на Украине якобы есть смена власти:
 Пример Украина,что-то власть там меняется часто,а коррупция "цветет и пахнет",да еще как! А на счет умыться кровью(цитирую Вас же) та же Украина,где "контроль за властью" просто зашкаливает. В СГА нет оппозиции(или она жестоко подавляется),но коррупция ОГО-ГО. Так что не надо.
Писавший просто не понимает природу оккупационной власти на Украине. Вся власть там принадлежит двум нацистско-фашистским религиозно-сатанистским группировкам: Днепропетровск - это сатанистская ницистская секта "хабад", Львов - это сатанистско-нацистский "кагал".
Любые выступления против них заканчиваются одним - звериным по жестокости уничтоженнием выступивших против них, включая их семьи и детей.
Обе нацистские группировки, и хабад, и львовский кагал, не просто действуют, но контролируют власть и в нашей стране, что по сути своей есть ничто иное, как оккупация.
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