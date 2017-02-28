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Калининградка купила в питомнике породистого котёнка, который оказался неизлечимо болен

17:59
  393 0
  • Автор фото: Ирина Артемьева
Автор фото: Ирина Артемьева
Калининградка Ирина Артемьева купила породистого котёнка, а спустя два месяца была вынуждена его усыпить из-за обнаруженной инфекции. В двух клиниках у животного диагностировали FIP короновирус (вирусный перитонит). Девушка уверена, что заводчица из Светлого продала ей уже больного шотландца. 

За три тысячи на сайте объявлений 

Ирина наткнулась на объявление о продаже симпатичных мохнатых малышей на сайте "Авито". "Забрала котёнка в Светлом. Он был бодрым, но постоянно чихал. Сопли летели в разные стороны. Мы не придали этому особого значения. Неделю назад у Шкоды пропал аппетит, вздулся живот, и она перестала ходить в туалет. Живот надулся. Он отказался от еды и воды. Мы начали возить питомца по клиникам. Нам диагностировали короновирус. Посоветовали рассказать об этом заводчице. Потому что были велики шансы, что остальные животные тоже инфицированы", — рассказывает Ирина.
 
В ветклинике Ирине порекомендовали усыпить животное, если ему будет становиться хуже. Лечение при этом диагнозе невозможно, заверили врачи. 
 
 
Выписку выдали в одной из калининградских ветклиник
 
Ирина рассказывает, что её смутили условия, в которых живут котята. "Большой дом, но там не очень чисто и слишком много животных. Нет гарантии, что остальные малыши не заражены". 

Прививать котёнка за 3 тысячи невыгодно

У заводчицы Елены своя позиция. Она уверена, что ответственности за проданных котят не несёт. "Как они прививали котёнка, содержали его? Когда я передавала его, визуальных отклонений не было, а в дальнейшем ответственности заводчик никакой не несёт. Они купили котёнка за 3 тысячи. У меня за 30-40 тысяч есть животные. На них заключается договор, покупатель может пойти в клинику, сделать полное обследование. Если какие-то проблемы, то я забираю котёнка. Но таких случаев обычно не возникает", — рассказывает женщина.
 
При покупке котёнка подешевле, по словам заводчицы, желания потратить на обследование ещё 3-4 тысячи у потенциальных владельцев не возникает. "Котёнок продан, потому что визуально никаких патологий обнаружено не было. Вы же плавки и трусы не повезёте менять, если они вам не подошли, — перешла на сомнительные сравнения Елена. — За остальные, за скрытые болезни я отвечать не могу. За три месяца могло произойти всё что угодно. Неизвестно, как они его содержали".
 
 
Елена продолжает продавать котят через сайт объявлений
 
Елена заявила, что прививки делает только дорогостоящим котятам. "Вы сами должны понять: если животное у меня стоит три тысячи, визуально оно здоровое, то я тоже не буду тратить на прививки деньги. Котята по 30 тысяч — они у меня сразу идут на вывоз, в ту же Германию".
 
Женщина не стала раскрывать информацию о том, сколько всего у неё содержится котят. При этом уверенно заявила: "Гарантирую, что у меня в питомнике инфекции нет". 

Заводчики должны сами очищать питомник от инфекции

По словам ветеринара Михаила Новикова, прививка от короновируса хоть и есть, но она малоэффективна и в Россию не завозится. 
 
"Само по себе такое заболевание, как короновирусная инфекция кошек, неопасное — что-то вроде лёгкого расстройства ЖКТ. Оно очень распространено в питомниках кошек. В любом случае в какой-то момент животное переболевает. И тогда несколько вариантов: либо оно полностью излечивается, либо вирус мутирует в агрессивную форму, который уже и называется "инфекционный перитонит кошек". Провоцирующим фактором мутации может стать стресс, переезд, появление новых животных в доме", — пояснил Михаил Новиков. 
 
По словам ветеринара, заводчики должны быть заинтересованы в очищении своего питомника от подобных вирусов: "Для этого они должны периодически тестировать новых животных, держать на карантине какое-то время".

Как выбрать котёнка

Зоозащитники и профессиональные заводчики называют недобросовестных коллег "размноженцами". Именно их "пятитысячными" котятами кишат сайты рекламных объявлений.
 
Добросовестные заводчики советуют покупать котёнка не младше трёх месяцев. К этому возрасту он окрепнет и приучится к лотку. Владелец питомника, дорожащий своей репутацией, не продаст кому угодно породистое животное. Он должен убедиться, что будущий хозяин способен содержать кота и имеет для этого достаточно средств. Многие отказывают беременным и семьям с маленькими детьми: кошка не игрушка для малышей.
 
Профессиональные заводчики рекомендуют покупателям требовать документы о вакцинации и прививках, чтобы обезопасить себя. 
 
Котят владелец питомника обязан вакцинировать дважды и привить от бешенства. Хорошая импортная вакцина в Калининграде сейчас стоит порядка 600-650 рублей, плюс прививка от бешенства — около 500, плюс приём у ветеринара. Обязательны также чипирование (это нужно для родословной и выезда за границу), использование глистогонных препаратов.
 
"Я была на одной клубной выставке в Калининграде и была очень удивлена, увидев невакцинированных котят, которым не было и двух месяцев, — рассказала калининградский заводчик Лилия Мойсеенко. — Подошла к президенту клуба, говорю: "Это категорически запрещено на выставках — и на международных, и на рекламных. Создаётся угроза всем, и в первую очередь этим котятам и животным, которые находятся рядом". Но я встретила абсолютно недоумённый взгляд хозяйки выставки. За границей такой клуб сразу был бы закрыт".
 
Добросовестный заводчик несёт ответственность перед покупателями за здоровье своих питомцев. Он заключает с клиентами контракт, где прописывается, что в случае смерти животного до 12 месяцев по причине врождённых заболеваний (это подтверждается результатами вскрытия) деньги возвращаются или подбирается другой котёнок.
 
При этом, по словам заводчиков, разведение породистых животных — дело хлопотное и вовсе не такое прибыльное, как может показаться. К примеру: чтобы купить кошку в разведение из Европы или Америки, ты обязан иметь зарегистрированный питомник и хорошую репутацию. Стоимость животного составит от 1 500 до 2 500 евро (кот — до 3 500 евро). И начинаются дальнейшие инвестиции — содержание (это порядка 700 евро в месяц на 5-6 животных) и обязательные выставки, которые также затратны: участие (стоимость одного животного — от 65 евро), проезд, гостиница. В гостинице тоже надо будет заплатить не только за себя, но и за своего кота, причём иногда проживание животного обходится дороже, чем человека.
 

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