В Калининграде планируют провести международный кинофестиваль

На территории Калининградской области в следующем году планируется международный кинофестиваль. Об этом заявила на сочинском инвестиционном форуме 28 февраля генеральный директор ЭППЦ "Киноквант" Анна Крутова.

Она рассказала, что эта тема уже обсуждалась с врио губернатора региона Антоном Алихановым, однако не указала возможные даты проведения фестиваля.



По её словам, у региона масштабные планы по развитию киноиндустрии. Крутова отметила, что в ближайшее время Алиханов планирует увеличить объём ребейтов в регионе и открыть киношколу.



"Калининград может стать российским Лос-Анджелесом, находясь на берегу прекрасного моря и имея возможность открывать казино и потрясающий киноконцертный комплекс. Мы говорили с Антоном (Алихановым, врио губернатора Калининградской области, — Прим. ред.), что в 2018 году, возможно, сделаем международный кинофестиваль: чемпионат мира по футболу, который будет частично проходить на территории Калининградской области, даст такую возможность", — заявила Крутова.