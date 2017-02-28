В Калининграде планируют провести международный кинофестиваль

На территории Калининградской области в следующем году планируется международный кинофестиваль. Об этом заявила на сочинском инвестиционном форуме 28 февраля генеральный директор ЭППЦ "Киноквант" Анна Крутова.
Она рассказала, что эта тема уже обсуждалась с врио губернатора региона Антоном Алихановым, однако не указала возможные даты проведения фестиваля.
По её словам, у региона масштабные планы по развитию киноиндустрии. Крутова отметила, что в ближайшее время Алиханов планирует увеличить объём ребейтов в регионе и открыть киношколу.
"Калининград может стать российским Лос-Анджелесом, находясь на берегу прекрасного моря и имея возможность открывать казино и потрясающий киноконцертный комплекс. Мы говорили с Антоном (Алихановым, врио губернатора Калининградской области, — Прим. ред.), что в 2018 году, возможно, сделаем международный кинофестиваль: чемпионат мира по футболу, который будет частично проходить на территории Калининградской области, даст такую возможность", — заявила Крутова.
Ранее сообщалось о том, что на территории региона будут вестись съёмки
сразу двух сериалов для Первого канала.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.