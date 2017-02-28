Зарудный: Наша молодёжь знает улицы Варшавы лучше, чем российские города

Гендиректор АО "Корпорация развития Калининградской области" Владимир Зарудный сказал, что жители региона недостаточно взаимодействуют с другими российскими областями, поэтому необходимо привлекать в эксклав съёмочные группы. Такое заявление он сделал во время инвестиционного форума в Сочи 28 февраля.



Зарудный рассказал о том, что на территории Калининградской области уже идут съёмки фильмов. Недавно закончил работу над своей картиной Владимир Машков, есть и другие проекты. Соглашение о ребейтах — возврате части затрат съёмочной группе за то, что съёмки велись именно на территории региона, — позволит ускорить процесс развития киноиндустрии. По словам гендиректора "Корпорации развития", в настоящий момент создан фонд кино, выделены 20 млн рублей для возмещения прямых затрат компаниям, которые занимаются съёмками фильмов, готовится нормативная база.

Из-за того что Калининградская область не имеет сухопутной границы с Россией, вопросы сопричастности к культуре важны. Мы живём в таких условиях, когда молодёжь знает улицы Варшавы или Берлина лучше, чем улицы городов России, — сказал Зарудный.

Он также отметил, что поддержка компаний, занимающихся съёмками на территории области, должна быть чёткой, не требующей дополнительных ресурсов, должна своевременно оказываться — в максимально короткие сроки.