Врач скорой помощи в Калининграде зарабатывает 70 тыс. рублей

В феврале в Калининградской области появилось сразу несколько высокооплачиваемых вакансий для медиков. Это следует из мониторинга сайта "Зарплата.ру".
Так, до 100 тыс. рублей может заработать мануальный терапевт
в лечебно-диагностическом центре. Необходим действующий сертификат специалиста по мануальной терапии. Наличие опыта не требуется: всему научат на месте.
Врачу скорой медицинской помощи
предлагают до 70 тысяч рублей. Необходим диплом о соответствующем образовании и сертификат, но если их нет — предоставят обучение.
Программист С++
в феврале имел возможность заработать до 140 тысяч рублей в международном холдинге, который разрабатывает игры. Основные обязанности: "участие в разработке мобильных игровых проектов для ведущих мировых издателей на основе популярных франшиз".
Директору хлебокомбината
будут платить до 130 тысяч рублей. Но необходимо будет переехать на работу в Свердловскую или Челябинскую область. Возможна компенсация оплаты жилья.
Специалисту по подо-педикюру
(аппаратный педикюр) предлагают возможность заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Обещают обучение, жёсткий отбор кандидатов и достойное вознаграждение.
До 100 тысяч рублей мог заработать интернет-маркетолог
— на удаленную работу человека ищет "Академия моды и стиля". Правда, график труда — по московскому времени. Это выгодное предложение для рынка труда Калининграда, поэтому вакансию быстро закрыли, и сегодня она уже в архиве.
Сварщик
, готовый работать вахтовым методом, тоже может получить до 100 тыс. рублей. Компания оплачивает дорогу, а также предоставляет питание, спецодежду и проживание.
Видеостудия ищет руководителя семейной фото- и видеосъемки
на зарплату до 100 тыс.рублей. Задачи разнообразны: организация съемок, прием звонков от клиентов, ведение социальных медиа и проведение маркетинговых акций.
Напомним, по данным сайта "Head hunter" в Калининграде мужчины чаще идут работать
в IT и на производство, а женщины — в торговлю. Для обоих полов самая популярная сфера для размещения резюме — "Продажи". У мужчин в топ-5 также вошли такие профессиональные области, как: "IT, телеком", "Производство", "Начало карьеры", "Транспорт". У женщин лидируют "Бухгалтерия", "Административный персонал" и "Банки".
Интересно, что наибольшее преобладание мужчин наблюдается в "классических" мужских профессиональных областях. Так, в сфере "Рабочий персонал" 94% от всех размещённых резюме оказались от мужчин. В сфере "IT, телеком" 84% мужских резюме.
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