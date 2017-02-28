Врач скорой помощи в Калининграде зарабатывает 70 тыс. рублей

В феврале в Калининградской области появилось сразу несколько высокооплачиваемых вакансий для медиков. Это следует из мониторинга сайта "Зарплата.ру".



Так, до 100 тыс. рублей может заработать Так, до 100 тыс. рублей может заработать мануальный терапевт в лечебно-диагностическом центре. Необходим действующий сертификат специалиста по мануальной терапии. Наличие опыта не требуется: всему научат на месте.



предлагают до 70 тысяч рублей. Необходим диплом о соответствующем образовании и сертификат, но если их нет — предоставят обучение. Врачу скорой медицинской помощи предлагают до 70 тысяч рублей. Необходим диплом о соответствующем образовании и сертификат, но если их нет — предоставят обучение.



Правда, это не самые высокие зарплаты февраля в регионе. Так, до 180 тысяч готовы предложить " Правда, это не самые высокие зарплаты февраля в регионе. Так, до 180 тысяч готовы предложить " толковому и добросовестному" менеджеру по продажам с техническим образованием и продвинутым уровнем пользования ПК.



в феврале имел возможность заработать до 140 тысяч рублей в международном холдинге, который разрабатывает игры. Основные обязанности: "участие в разработке мобильных игровых проектов для ведущих мировых издателей на основе популярных франшиз". Программист С++ в феврале имел возможность заработать до 140 тысяч рублей в международном холдинге, который разрабатывает игры. Основные обязанности: "участие в разработке мобильных игровых проектов для ведущих мировых издателей на основе популярных франшиз".



будут платить до 130 тысяч рублей. Но необходимо будет переехать на работу в Свердловскую или Челябинскую область. Возможна компенсация оплаты жилья. Директору хлебокомбината будут платить до 130 тысяч рублей. Но необходимо будет переехать на работу в Свердловскую или Челябинскую область. Возможна компенсация оплаты жилья.



(аппаратный педикюр) предлагают возможность заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Обещают обучение, жёсткий отбор кандидатов и достойное вознаграждение. Специалисту по подо-педикюру (аппаратный педикюр) предлагают возможность заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Обещают обучение, жёсткий отбор кандидатов и достойное вознаграждение.



До 100 тысяч рублей мог заработать До 100 тысяч рублей мог заработать интернет-маркетолог — на удаленную работу человека ищет "Академия моды и стиля". Правда, график труда — по московскому времени. Это выгодное предложение для рынка труда Калининграда, поэтому вакансию быстро закрыли, и сегодня она уже в архиве.



, готовый работать вахтовым методом, тоже может получить до 100 тыс. рублей. Компания оплачивает дорогу, а также предоставляет питание, спецодежду и проживание. Сварщик , готовый работать вахтовым методом, тоже может получить до 100 тыс. рублей. Компания оплачивает дорогу, а также предоставляет питание, спецодежду и проживание.



Видеостудия ищет Видеостудия ищет руководителя семейной фото- и видеосъемки на зарплату до 100 тыс.рублей. Задачи разнообразны: организация съемок, прием звонков от клиентов, ведение социальных медиа и проведение маркетинговых акций.



До 60 тыс. мог заработать До 60 тыс. мог заработать начальник юридического отдела с опытом работы от трех лет в компании, занимающейся поставкой электроэнергии в городе.

Напомним, по данным сайта "Head hunter" в Калининграде мужчины чаще идут работать в IT и на производство, а женщины — в торговлю. Для обоих полов самая популярная сфера для размещения резюме — "Продажи". У мужчин в топ-5 также вошли такие профессиональные области, как: "IT, телеком", "Производство", "Начало карьеры", "Транспорт". У женщин лидируют "Бухгалтерия", "Административный персонал" и "Банки".



Интересно, что наибольшее преобладание мужчин наблюдается в "классических" мужских профессиональных областях. Так, в сфере "Рабочий персонал" 94% от всех размещённых резюме оказались от мужчин. В сфере "IT, телеком" 84% мужских резюме.