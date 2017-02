Ходор, Поттер и Кардашьян: пользователи Twitter выбирают названия для открытых NASA экзопланет

Агентство NASA предложило пользователям Twitter выбрать названия для семи экзопланет, обнаруженных в системе TRAPPIST-1. Об этом сообщает портал Naked Science

Пользователи Twitter могут предложить свои варианты, используя хештег #7Namesfor7NewPlanets. В настоящий момент среди вариантов есть имена членов семьи Кардашьян (Ким, Кендалл, Кайли, Хлоя, Кортни, Канье), персонаж "Песни льда и пламени" (Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hodor, Hodor, Hodor), племена американских индейцев (апачи, чероки, сью, юты, мохоки, осейджи, навахо), а также названия всех сиквелов кинофраншизы "Форсаж".