На крыше Кафедрального собора устраняют дефекты ремонта кровли 2016 года

Калининградский Кафедральный собор проводит работы по устранению дефектов крыши, оставшихся с прошлогоднего ремонта кровли. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в самом соборе.



"В 2016 году крышу укрепили, но остались незначительные дефекты, теперь собрались с силами их устранить. Там незначительные работы: герметиком кое-что залатать, крепления подтянуть. Это даже не ремонт, а сезонное обслуживание здания. А насчёт безопасности мы уверены: как несколько лет назад кровля сыпалась — такого больше не будет", — рассказал представитель Кафедрального собора Владимир Юшаков.