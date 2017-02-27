На крыше Кафедрального собора устраняют дефекты ремонта кровли 2016 года
Фото Александра Подгорчука
Калининградский Кафедральный собор проводит работы по устранению дефектов крыши, оставшихся с прошлогоднего ремонта кровли. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в самом соборе.
"В 2016 году крышу укрепили, но остались незначительные дефекты, теперь собрались с силами их устранить. Там незначительные работы: герметиком кое-что залатать, крепления подтянуть. Это даже не ремонт, а сезонное обслуживание здания. А насчёт безопасности мы уверены: как несколько лет назад кровля сыпалась — такого больше не будет", — рассказал представитель Кафедрального собора Владимир Юшаков.
В 2015 году стало известно, что руководство Кафедрального собора собирало
экспертов в области строительства из-за того, что памятник культурного наследия стал быстро разрушаться. Причиной этого, по мнению архитекторов, стали инженерные ошибки, допущенные в результате капитального ремонта пятнадцатилетней давности.
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