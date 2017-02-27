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Главная Новости Общество

В Калининградской области сократилось количество региональных филиалов банков

15:59
  389 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области за последние несколько лет с 25 до 10 сократилось количество отделений филиалов банков. При этом из двух региональных банков остался один. Сократилось и количество дополнительных офисов: из 300 осталось 210. Об этом во время Российского инвестиционного форума в Сочи заявил врио губернатора Антон Алиханов. 
 
"Ощущается недостаток финансового ресурса в регионах. Если посмотреть на остатки средств на корсчетах у банков, то сейчас порядка 85% сконцентрированы в Москве и Московской области. Раньше эта цифра составляла 50%. За последние годы количество региональных банков сократилось на 40%. В Москве эта цифра меньше", — отметил Алиханов. 
 
"Если брать в пример Калининградскую область, то у нас существенно сократились частные инвестиции, на плаву удерживают бюджетные. На примере своего региона мы видим, что те частные инвестиции, компании, которые хотели бы продолжать развитие, сталкиваются с сокращением финансового ресурса", — считает глава региона. 
 

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