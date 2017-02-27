Калининград вошёл в первую пятёрку городов России с лучшим доступом к Wi-Fi в сдаваемом туристам жилье

Калининград оказался в топе городов России с наилучшим доступом к беспроводному интернету в жилье, которое сдаётся в аренду туристам. Об этом пишет " Лента.Ru ", ссылаясь на данные сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo.



Лучше всего ситуация с Wi-Fi в арендном жилье — в Екатеринбурге: там 96% квартир, которые сдают туристам, обеспечены интернетом. На втором месте Москва — почти 95%. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем в 94%. В топ рейтинга также вошли Новосибирск, Калининград, Сочи, Самара и Казань. А вот российским городом с самым большим количеством отелей с Wi-Fi, по данным туристического сервиса OneTwoTrip, был признан Краснодар.



При этом в целом как страна Россия оказалась далеко не самой обеспеченной беспроводным интернетом в жилье, сдающемся в аренду. Лучше всего ситуация с Wi-Fi — в Молдавии: там 94 процента всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир имеют к нему доступ. На втором месте находится Украина (91%), на третьем — Белоруссия (90%). Четвёртую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87%. Замыкают пятёрку Россия, Сербия и Словения (86%). В топ-7 рейтинга также вошли Черногория, где интернетом обеспечены 85% в квартир для туристов, и Румыния с результатом в 83%.