Обновлённая Nokia 3310 получит цветной экран
Фото с сайта en.wikipedia.org
Модель Nokia 3310, которую было решено вернуть в производство, всё же будет отличаться от оригинала. Об этом сообщает Медуза
с ссылкой на Mashable
.
Основным отличием станет цветной дисплей нового телефона. Кроме того, производители немного увеличат его диагональ и размер кнопок. У аппарата появится возможность выхода в интернет.
Ранее сообщалось
о решении вернуть модель Nokia 3310 на рынок. Производители рассчитывают, что её будут покупать в качестве второго телефона люди, соскучившиеся по легендарному кнопочному аппарату. Ожидается, что его представят на выставке в Барселоне 26 февраля, а розничная цена составит 50 евро.
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