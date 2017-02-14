Дань ностальгии: Nokia вновь займётся выпуском модели 3310

Финский бренд Nokia возобновит производство телефонов модели 3310. Об этом сообщает РИА Новости

По заявлениям представителей компании, телефон рассчитан на людей, ностальгирующих по легендарной модели 2000 года, и сохранит её лучшие черты. Он будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус.

Предполагается, что аппарат будет представлен общественности в конце февраля. Ожидаемая розничная цена - 59 евро.