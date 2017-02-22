В Армению открыли въезд по российским паспортам

Власти Армении разрешили россиянам въезд в страну по внутренним паспортам. Как сообщает РИА Новости , об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат выразил удовлетворение изменением в соглашение о поездках. До их принятия посещать Армению можно было без визы, но при наличии загранпаспорта.

В самой Армении считают, что новые правила позволят увеличить турпоток. При этом на границе в паспорта не будут ставиться отметки о въезде. Процедуру уже согласовали с МИД и Службой национальной безопасности.