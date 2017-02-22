В Калининграде ищут хозяев для 13 ослепших котят

Жительница Калининграда ищет дом для 13 слепых котят, найденных на разных улицах города. Об этом Клопс.Ru сообщила сама владелица приюта "Раушен" Елена Сумская.



Это очень распространённая проблема среди бездомных котят. По словам волонтёра, малыши, скорее всего, рождались в подвалах, а из-за окружавшей их грязи у них развилась комплексная инфекция. "Кроме того, мама-кошка могла не вылизывать глаза своим котятам, а это способствует тому, что глазки у животного слипаются, на них остаются бактерии — и инфекция начинает распространяться быстрее: 1-2 дня — и котёнок уже не может видеть", — пояснила Елена.



Один из тех, кому Сумская старается подыскать хозяев, — котёнок Лан. Его принесла зоозащитнице пожилая женщина. Сейчас малышу требуется операция по удалению глаз и грыжи. Четверых котят — Трёхцветку, Серую Пухнатку, Маркизика и Чёрно-Белую — нашли в пос. им. Космодемьянского: дети промывали им глаза борной кислотой, в результате чего животные ослепли — кроме Маркизика, у которого сохранилось остаточное зрение. Остальным малышам требуется операция по удалению глаз. У кошечки по кличке Чёрна-Белая, помимо слепоты, диагностирована ещё и эпилепсия.



В тех же кустах, где нашли четверых предыдущих котят, позже обнаружили полуживую кошку Таечку. "Она была почти высосана блохами", — рассказала Сумская. Этому животному требуется стерилизация и также удаление одного глаза. В подобном же положении к зоозащитнице попали и остальные из тринадцати малышей.



Несмотря на диагнозы и страшные истории, все коты очень дружелюбные и ласковые, любят компанию человека и общение. Елена Сумская сама оставила у себя одного из таких животных и назвала его Тинки. Несмотря на отсутствие зрения, Тинки очень контактный — его даже приносили на пикет против жестокого обращения с животными, который проходил в Калининграде в ноябре прошлого года. "Тинки вёл себя там как звезда. Встречал людей, был абсолютно спокоен, находясь в чужой обстановке", — рассказала волонтёр.